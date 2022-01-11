Muhammara tarifi, nasıl yapılır? Acuka tarifi
Muhammara, bazı yörelerde acuka olarak da biliniyor.
İşte muhammara malzemeleri ve yapılışı...
Muhammara (Acuka) tarifi
Malzemeler:
- 6 dilim bayat ekmek içi
- 5 yemek kaşığı acı biber salçası
- 5 yemek kaşığı domates salçası
- 1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı limon suyu
- 3 yemek kaşığı su
- Kimyon
- Kişniş
- Kırmızı pul biber
- Tuz
Muhammara (Acuka) nasıl yapılır?
Bayat ekmeklerin iç kısımlarını bir ufalayıp bir kaseye alın. Ekmek içlerini su ve limon suyuyla ıslatıp hafifçe ovun. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Hazırladığınız ekmek içlerini, domates salçası, acı biber salçası, zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Sosunuz hazır olunca dilerseniz kavanoza alıp buzdolabında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.