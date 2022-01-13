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Kadın - Aile Muhallebi tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Muhallebi tarifi, nasıl yapılır?

Bu tarifi ister bardakta, ister kupta, ister fincanda servis edebilirsiniz. Hazırsanız pratik ve kolay muhallebi tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-13 23:04:00 - 2022-01-13 23:08:18
Muhallebi tarifi, nasıl yapılır?

Muhallebi tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 litre süt
  • 4 yemek kaşığı nişasta
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Hindistan cevizi

Muhallebi tarifi nasıl yapılır?

Muhallebi yapmak için süt, un ve nişastayı bir tencereye koyup güzelce karıştırın. Karışımınız kaynamaya yakınken şeker ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Tenceredeki karışım göz göz olmaya başlayınca tereyağını da ilave ederek iyice karıştırın. Karışımı ocaktan alıp biraz ılınması için bırakın. Ilık muhallebi karışımını kaplara paylaştırdıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar bekletip Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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