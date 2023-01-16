Muhaliflerin parlak çocuğu Deniz Zeyrek'e bak sen! Bu yüzden atarlandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu TV 100'deki programda güvenlik şirketi SADAT'ın basit bir reklamının yayınlanması, muhalifleri fena gerdi. Söz konusu reklamı "muhaliflere tehdit" olarak pazarlamaya çalışarak mağdur edebiyatı yapan isimlere Deniz Zeyrek de katıldı.

Zeyrek, Sözcü'deki buram buram algı operasyonu kokan yazısında özetle şunları kaydetti:

"TV 100 yönetimi (...) reklamcısını kovarak reklamı tasvip etmediğini savundu. Dilerim öyledir. Dilerim kamuoyundan gelen büyük tepkiden reklamcıyı kurban ederek kurtulma yolunu seçmemişlerdir. Bu konuda, “beyana inanmayı” ve SADAT’ın yaptığına odaklanmayı tercih ediyorum. Akılları sıra Kılıçdaroğlu’na reklam misillemesiyle “gol” attıklarını sanan SADAT’çılar, bu cüreti iktidardan ve silahlı özel kuvvet mangalarından alıyor. Sözü uzatmaya gerek yok: Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programa özel kuvvetin baskın görüntüleriyle dahil olmak bir reklamdan öte bir tehdittir. Sadece Kılıçdaroğlu’na değil, iktidarı desteklemeyen milyonlara yapılmış bir tehdittir. Üstelik silahlı bir tehdittir. Yargının bu tehdide karşı adım atmasını beklemiyorum. Ancak Kılıçdaroğlu nezdinde tehdit edilen milyonlar, hesabını ilk fırsatta soracaktır."