Muhaliflerin ‘medya kombini’ çöktü

Osman Yiğit / ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin AK Parti ile işbirliğine ilişkin dile getirdiği “siyasi kombin” kavramı, diğer cephelerde de aslında her alanda yaşanıyor. Yaklaşık 6 ay önce gündeme gelen ‘TR Haber’ isimli televizyon kanalı projesinin de bir “siyasi kombin” çalışması olduğu ortaya çıktı. Kanalda İYİ Parti’ye yakın Yeniçağ gazetesinin FETÖ’den gözaltına alınan yazarlarından Servet Avcı, Sputnik News’ten Yavuz Oğhan, Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, Karar yazarı Akif Beki ve eski BaşbakanlardanAhmet Davutoğlu’nun danışmanı Osman Sert’in görev alması planlanıyordu. Ancak RTÜK’ün, milyonlar harcayarak sektöre girmek isteyen TR Haber için gerekli onayları vermemesi üzerine proje daha başlamadan sona erdi. Bu gelişme üzerine yaklaşık 160 personelle yola çıkan kanal, elemanlarını geri gönderdi.