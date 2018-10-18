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Muhaliflerin ‘medya kombini’ çöktü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti ile işbirliğine ilişkin tanımladığı “siyasi kombin” kavramı diğer cephelerde daha başlamadan bitti.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:42
Muhaliflerin ‘medya kombini’ çöktü

Osman Yiğit / ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin AK Parti ile işbirliğine ilişkin dile getirdiği “siyasi kombin” kavramı, diğer cephelerde de aslında her alanda yaşanıyor. Yaklaşık 6 ay önce gündeme gelen ‘TR Haber’ isimli televizyon kanalı projesinin de bir “siyasi kombin” çalışması olduğu ortaya çıktı. Kanalda İYİ Parti’ye yakın Yeniçağ gazetesinin FETÖ’den gözaltına alınan yazarlarından Servet Avcı, Sputnik News’ten Yavuz Oğhan, Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, Karar yazarı Akif Beki ve eski BaşbakanlardanAhmet Davutoğlu’nun danışmanı Osman Sert’in görev alması planlanıyordu. Ancak RTÜK’ün, milyonlar harcayarak sektöre girmek isteyen TR Haber için gerekli onayları vermemesi üzerine proje daha başlamadan sona erdi. Bu gelişme üzerine yaklaşık 160 personelle yola çıkan kanal, elemanlarını geri gönderdi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:42
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. AK Parti
  3. siyasi kombin
  4. TR Haber
  5. İYİ Parti
  6. FETÖ
  7. Yeniçağ gazetesi
  8. Servet Avcı
  9. Sputnik News
  10. Yavuz Oğhan
  11. Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel
  12. Karar yazarı Akif Beki
  13. Ahmet Davutoğlu
  14. RTÜK
  15. Osman Sert

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