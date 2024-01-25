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Medya Muhaliflerin 'hain' operasyonuna Sevilay Yılman bile isyan etti!
Medya

Muhaliflerin 'hain' operasyonuna Sevilay Yılman bile isyan etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 17:49:00 -
Muhaliflerin 'hain' operasyonuna Sevilay Yılman bile isyan etti!

Muhalif gazeteci Sevilay Yılman, CHP ile iş birliği yapmayarak İstanbul'a aday olan bütün isimlerin muhalif gazeteciler tarafından 'hain' ilan edilmesine tepki gösterdi.

Yerel seçim sürecine resmen girilmesinin ardından partiler adaylarını millete duyurmaya başladı. İsimlerin açıklanmasının ardından CHP ile hareket etmeyen partiler ve aday olan isimler CHP'liler tarafından lince tutuldu.

CHP yandaşı gazetecilerin İstanbul'u kaybetme korkusu ekranlara yansırken; İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarak seçimlerde aday olan isimler yandaş gazetecilerin karalamalarına maruz kalmaya başladı.

Merdan Yanardağ: Buğra Kavuncu, AK Parti’nin troll ordusunun bir parçası

Dün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının "Ben İstanbul'u istiyorum" diyen Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu. İYİ Parti'nin CHP'den ayrı aday çıkarmasının üzerine Kavuncu isminin açıklanmasının ardından CHP'li isimlerin operasyonlarına maruz kaldı. Bu algı operasyonlarına katılan son isim ise Merdan Yanardağ oldu. Yanardağ, Kavuncu'nun adaylığına çok sert tepki göstererek "Buğra Kavuncu, AK Parti’nin troll ordusunun bir parçasıdır." dedi.

Demirtaş ve Maçoğlu'na linç

DEM Parti'nin adayı olarak ismi geçen Başak Demirtaş da “DEM Parti kabul ederse İstanbul’a aday olurum” dediği için 'Gizli AK Partili' olarak ilan edildi. Kadıköy için adaylığını açıklayan ve yıllardır CHP medyasının yere göğe sığdıramadığı komünist Fatih Mehmet Maçoğlu da yaşananlardan nasibini aldı. Maçoğlu, Kadıköy Belediye Başkanlığına adaylığını duyurmasının ardından CHP medyasının canlı yayınlarında bile büyük baskılara maruz kaldı.

Sevilay Yılman muhaliflere isyan etti

CHP medyasının adaylara çektiği operasyona muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Sevilay Yılman bile isyan etti. X hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Yılman, İstanbul'a aday olanlara operasyon çekilmesine tepki gösterdi.
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Yanardağ'ın Kavuncu için "AK Parti’nin troll ordusunun bir parçasıdır" dediği paylaşımı etiketleyen Yılman, "AK Parti’ye, Erdoğan’a muhalif olup da CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun yanında hizalanmayan kim varsa HAİN kardeşim. Muhalif olup da hain damgası yemek istemiyor iseniz sakın ha sakın CHP’nin dışında aday olan muhalif birilerine oy verebilirim demeyin. Aman" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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