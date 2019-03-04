Muhaliflerden intikam baskını: Esed rejiminin 40 askeri öldürüldü! Rejim karşıtı savaşçıların, Suriye’nin Hama eyaletinin kuzeyindeki Masasna köyünde düzenlediği saldırıda en az 40 Esed askerinin öldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhalif savaşçıların dün, Hama eyaletinin kuzeyindeki Masasna köyüne şafak vakti düzenlediği saldırılarda 40 askerinin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı. İngiltere merkezli izleme grubunun başkanı Rami Abdel Rahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırıda 5 muhalif savaşçının da şehit düştüğünü açıkladı. Abdel Rahman, “Soçi'de gerçekleştirilen Putin-Erdoğan anlaşmasından bu yana rejim saflarındaki en yüksek ölüm rakamlarından biriydi” dedi. Saldırıyı Ensar El Tevhid üstlendi Saldırıyı doğrulayan Suriye'deki Ensar El Tevhid grubu da, Hama kırsalındaki Masasna bölgesinde rejim güçlerinin mevzilerine düzenledikleri saldırıda 40 rejim unsurunu öldürdüklerini açıkladı. Saldırıların son zamanlarda meydana gelen rejim bombardımanının artması sırasında sivil kayıpların intikamını almak için gerçekleştiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.