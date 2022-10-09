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Siyaset Muhalifken Erbakan'ı anma programına davet etmişlerdi! Saadetliler şimdi Metin Feyzioğlu atamasına itiraz ediyor
Siyaset

Muhalifken Erbakan'ı anma programına davet etmişlerdi! Saadetliler şimdi Metin Feyzioğlu atamasına itiraz ediyor

Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu muhalifken merhum Necmettin Erbakan'ı anma törenine davet eden Saadet Partililer, bugün ise, Feyzioğlu hakkındaki atama kararına, "Lefkoşa'ya niye elçi oldu?" diye itiraz etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 19:57:00 - 2022-10-09 20:08:35
Muhalifken Erbakan'ı anma programına davet etmişlerdi! Saadetliler şimdi Metin Feyzioğlu atamasına itiraz ediyor

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski Başkanı Metin Feyzioğlu'nu KKTC'ye Lefkoşa Büyükelçisi olarak atadı.

Metin Feyzioğlu'nu muhalifken destekleyip tüm programlarına davet edenler, bugün ise, KKTC'ye Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmasına itiraz etti.

KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu muhalifken, merhum Necmettin Erbakan'ı anma programına davet eden Saadet Partililer, Feyzioğlu ile poz verip, mutluluklarını paylaşıyorlardı.

Aynı Saadetliler bugün, Feyzioğlu'na ilişkin atamaya "Lefkoşa'ya niye elçi oldu?" diye itiraz ettiler.

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