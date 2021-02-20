Muhalif olunca işler değişti: Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde!

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İP Genel Başkanı Meral Akşener ile biraraya gelen, Gara operasyonunda HDP ile aynı safta yer alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yanında saf tuttukları ile 'ortak' dil kullanmaya da başladı. Sosyal medya hesabından halk ziyaretlerini paylaşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 'Saray' dedi.

'Sarayımız yok bizim'

"Durmadan, dinlenmeden karış karış dolaşıyoruz memleketimizi. Gücümüzü, enerjimizi milletimizden alıyoruz." diyen Davutoğlu, "Sarayımız yok bizim, bir gün Kızılay'da, bir gün İstiklal'deyiz. Milletimiz neredeyse biz oradayız!" ifadelerini kullandı.

Şehitlerimiz üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı!

İP Genel Başkanı Meral Akşener önceki hafta Davutoğlu'nu evinde ziyaret etmişti. Davutoğlu öte yandan partisinin genel merkezinde Ali Babacan ile görüşmüş ve ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında 'Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında ittifak içinde olacağız' demişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gara'da PKK'lı alçaklar tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için, HDP ile aynı safta yer alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.