Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi!

Her fırsatta hükümeti eleştirmeyi görev edinen Mengü, yayınladığı son videoda adeta günah çıkardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin diplomasi trafiğindeki ustalığına dikkat çeken Mengü, ABD ile yürütülen süreçte Türkiye’nin büyük bir kazanım elde ettiğini vurguladı.

“Erdoğan ve ekibi bu işi öğrendi"

Mengü, Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerini şu sözlerle övdü:

"Erdoğan ve ekibi, Trump’la nasıl konuşmak lazım, bu yönetimi nasıl ikna etmek gerekir, bunu iyi öğrendiler. Kimseyi kızdırmadan, küstürmeden; Türkiye’nin de menfaatlerini öne koyarak bu yapılabildi. Dış politikada, özellikle Suriye konusunda Türkiye’nin çok lehine adımlar atıldı."

Muhalefete "milli çıkarları görün" çağrısı

Yıllarca bölgedeki terör unsurlarına karşı yürütülen operasyonları ve dış politika hamlelerini görmezden gelen fondaş medyanın temsilcisi Mengü, bu kez Türkiye’nin bölgesel liderliğine vurgu yapmak zorunda kaldı. Suriye meselesinde atılan adımların sadece iktidarı değil, tüm vatandaşları ilgilendirdiğini belirten Mengü, "Muhalefete oy veren vatandaş da olsanız, iktidarı sevmeyen de olsanız, bu herkese yarayacak bir şey" diyerek kendi mahallesine de "gerçekleri görün" mesajı verdi.

Bölgesel liderlik tescillendi

Nevşin Mengü’nün bu çıkışı, sosyal medyada "Güneş balçıkla sıvanmıyor" yorumlarına neden oldu. Türkiye’nin bölgedeki yeni güç dengelerini belirleyen liderlik pozisyonu, en sıkı muhalifler tarafından bile artık gizlenemez hale geldi. Suriye’de kurulan oyunları bozan ve ABD yönetimiyle bilek güreşinden galip çıkan Türkiye’nin bu başarısı, muhalif kalemlerde "teslimiyet" değil, "hakikati itiraf" dönemini başlattı.

Bilindiği gibi önceki gün Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'de hükümetin Suriye politikasını takdir ederek Hakan Fidan ile İbrahim Kalın'a madalya verilmesi gerektiğini dile getirmişti.