Muhalif Kürtleri ikna çabası! Fransa, YPG için çöpçatanlık yapıyor

Terör örgütü PKK/YPG’nin Amerika’dan sonra Suriye’deki en büyük destekçesi Fransa, kirli planlar doğrultusunda yeni adımlar atıyor...

Suriye’de örgüte her türlü desteği veren uluslararası arenada onları meşru göstermeye çalışan Macron yönetimi, Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt birliği oluşturmak için çöpçatanlık yapmaya başladı. Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgal ettiği alanlarda askeri varlığını sürdüren Fransa, yakın ilişkiler içerisinde olduğu örgüt ile muhalif Kürtler arasında arabuluculuk yapmaya çabalıyor.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kaynaklarından alınan bilgiye göre Fransa, YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS arasındaki sorunları çözmek için girişimde bulunuyor.

ABD de ENKS’le görüşecek

Fransızlar, bu kapsamda 10 gün önce ENKS’li temsilcilerle bir araya geldi ve YPG/PKK ile “barıştırma” teklifinde bulundu. Fransız yetkililer ayrıca, ENKS’ye örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açmalarını önerdi. ENKS üyeleri, bu teklifi değerlendirmek üzere 3 gün süreyle Kamışlı’da bir toplantı yaptı ancak örgüte güvenemeyeceklerini değerlendirdi. ABD’nin de ENKS’li yetkililerle aynı konuyu görüşmek için yakın zamanda bir araya geleceği öğrenildi.

YPG muhalifleri bastırıyor

Kendini Suriyeli Kürtlerin temsilcisi olarak gören terör örgütü YPG, elindeki silah gücüyle işgal ettiği bölgelerdeki muhalif sesleri bastırıyor. Örgüt daha önce birçok kez ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış veya kilit vurmuştu.

YPG’ye askeri destek

Fransa, Suriye’de YPG/PKK işgalindeki bölgede 5 askeri noktada varlık gösteriyor ancak bunu resmi olarak kabul etmiyor. Uluslararası koalisyon gücü adı altında YPG’ye destek olan Fransa’nın Suriye’deki asker sayısı resmi olarak 200 civarında.

Fransız askeri birlikleri Rakka’nın kent merkezinin kuzeyinde, Tabka hava üssünde, Ayn İsa’daki eğitim ve koordinasyon üssü ile Ömer petrol sahasındaki askeri noktalarda ABD ile varlığını sürdürüyor.

Fransız askeri danışmanları, Ayn İsa üssünde ise YPG/PKK üyelerine eğitim veriyor. Fransız askerleri, Türkiye’nin Münbiç’e olası harekatının gündeme geldiği geçen aylarda, ilçede YPG/PKK unsurları ile ortak devriye yapmıştı.