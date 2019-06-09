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Muhalif isimler de kabul etti! ABD’nin elini kolunu bağladık

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Beyaz Saray'ın duvarına asılan yeni Doğu Akdeniz haritasında Türkiye'nin BM’ye sunduğu kıta sahanlığının tanınması muhalif medyada da yankı buldu.

09 Haziran 2019 Pazar 13:20
Muhalif isimler de kabul etti! ABD’nin elini kolunu bağladık

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Beyaz Saray'ın duvarına asılan yeni Doğu Akdeniz haritasında Türkiye'nin BM’ye sunduğu kıta sahanlığının tanınmasının önemine dikkat çeken Enerji Uzmanı Necdet Pamir, “ABD Türkiye’ye devre dışında bırakmak istedi ama Türkiye’nin kararlı tavrı ABD’ye geri adım attırıyor.” dedi. Prof.Dr. Hasan Ünal da, yaşanan sorunların çözümünde ABD’nin devre dışında bırakılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Muhalif Aydınlık Gazetesi de, uzmanlara dayandırdığı yorumunda, ABD’nin Türkiye’de büyük suikastlar gerçekleştirmek dahil her türlü plânı yaptığını ancak Türkiye’nin kararlılığının ABD’nin elini kolunu bağladığını vurguladı.

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası. Sadece AK Parti iktidarına destek verenler değil, AK Parti politikalarına çoğu zaman muhalefet edenler de, “ABD Türkiye’ye her istediğini yaptırır, yeter ki gerçekten istesin!” saptamasının geçerliliğini kaybettiğini vurguluyorlar. Türkiye’nin ABD’den bakan ithal ettiği, ekonomisini IMF’ye bağladığı, Türk Başbakanlarının, ABD başkanları karşısında el pençe divan modunda bekletildiği günlerin geride kaldığını belirten uzmanlar, Türkiye’nin son yıllarda ABD’ye geri adımlar attırdığına vurgu yapıyorlar.

ABD’ye geri adım attırdık

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Enerji Uzmanı Necdet Pamir, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Beyaz Saray'ın duvarına asılan yeni Doğu Akdeniz haritasında Türkiye'ninBM’ye sunduğu kıta sahanlığının tanınmasının önemine vurgu yaptı.

Pamir, “ABD bölgede Türkiye’yi devre dışı bırakacak tavır içine girdi. Rezerv açıklamasını da 15 Kasım’da yaptı. Tam da KKTC’nin kuruluş yıldönümüne. Kesinlikle art niyetli bir tutumdu. Şu anda Finike1’de çalışmalar sürüyor. 2200 metre suyun altına 700 metre derinliğe inilmiş durumda. Türkiye kararlı durdukça ABD’nin tavrı da değişiyor. Türkiye direnirse kazanır. Sondajlara devam ederse sonuç alır” dedi.

Prof.Dr. Hasan Ünal da, yaşanan sorunların çözümünde ABD’nin devre dışında bırakılmasının büyük önem taşıdığını belirtti ve bu yönde atılan önemli adımlara dikkat çekti.

ABD, terör ve suikast planları yaptı yapıyor

Öte yandan, Türkiye’nin dış politika tercihleri hakkında uzmanlara dayandırarak bir değerlendirme yazısı yayımlayan muhalif Aydınlık gazetesinde de, ABD’nin Türkiye’yi tehditte terör ve suikast silahlarını kullanmaktan çekinmediği vurgulandı.

Türkiye FETÖ ve PKK ile mücadelede başarılı oldu, İsrail’in planlarını bozdu

ABD’nin “İstediklerimizi yapmazsanız Türkiye’yi yönetilemez hale getiririm!” yollu tehditlerinin artık sökmediğinin vurgulandığı yazıda, uzmanların “Türkiye ABD’nin terör tehdidini boşa çıkartacak güce ve etkinliğe sahip hale geldi. Türkiye, ‘ABD İsrail Koridoru”nu Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları ile kesti. Pençe Harekatı devam ediyor. 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi bastırıldı. ABD’nin kullandığı elemanlar hapiste, 15 Temmuz sonrası kentlerde terör sıfırlandı. FETÖ ve PKK temizliği devam ediyor. Bu temizlik ABD tehdidini de boşa çıkartacak” şeklindeki değerlendirmelerine yer verilmesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:20
  1. İsrail
  2. FETÖ
  3. PK
  4. Enerji Uzmanı Necdet Pamir
  5. Aydınlık gazetesi
  6. Beyaz Saray
  7. ABD Dışişleri Bakanlığı

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