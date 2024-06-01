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Medya Muhalif ihtiyar, kantarın topuzunu kaçırdı! Hadi git işine be dede
Medya

Muhalif ihtiyar, kantarın topuzunu kaçırdı! Hadi git işine be dede

Yeniakit Publisher
2024-06-01 11:49:00 -
Muhalif ihtiyar, kantarın topuzunu kaçırdı! Hadi git işine be dede

Cumhuriyet gazetesinin iflah olmaz AK Parti muhalifi yazarlarından Emre Kongar, yine kantarın topuzunu kaçırdı. AK Parti'nin "ülkeyi yeniden biçimlendirdiğini" ileri süren Kongar, Türkiye'de rejimin değiştirildiği herzesini de yumurtladı. Kendi kitlesini afyonlamak için türlü yalanları yazısında boca eden Kongar, özetle şunları kaydetti:

Cumhuriyet gazetesinin iflah olmaz AK Parti muhalifi yazarlarından Emre Kongar, yine kantarın topuzunu kaçırdı. AK Parti'nin "ülkeyi yeniden biçimlendirdiğini" ileri süren Kongar, Türkiye'de rejimin değiştirildiği herzesini de yumurtladı. Kendi kitlesini afyonlamak için türlü yalanları yazısında boca eden Kongar, özetle şunları kaydetti:

"İktidar, emperyalizmle birlikte, Türkiye’yi yeniden biçimlendiriyor...

Üstelik de “ülkeyi yeniden biçimlendirmekte”, hem siyaseti hem ekonomiyi hem eğitimi hem de savaşı kullanarak nüfus yapısını değiştiriyor!

***
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyaseti kullanıyor; iktidarı otoriterleştiriyor:

Rejimi değiştirdi.

“Demokratik Parlamenter Rejim” yerine “İslamo-Faşist”, “Neo-Patrimonyal Sultanizm” rejiminin “Şahsım Devleti”ni kurdu.

Ekonomiyi kullanıyor; ülkeyi yoksullaştırıyor:

Ülkenin bütün tarihsel, doğal, endüstriyel ve tarımsal ve hizmete dönük kaynaklarını kendi oligarşisine aktardı.

Hem gelir adaletini bozdu.

Hem ülkenin üretim kapasitesini ve üretim verimliliğini düşürdü.

Hem de ülkeyi iflas ettirdi.

Eğitimi kullanıyor; gelecek kuşakları tarihten ve bilimden koparıyor:

Milli Eğitim’i, resmi protokollerle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve tarikatların kurduğu dernek ve vakıfların din görevlilerine ipotek etti.

4+4+4 modeli ile laik eğitimi kaldırdı, çağ gerisi dogmatik eğitimi yerleştirdi.

“Maarif Modeli” ile bütün araştırmacı, sorgulayıcı eğitimi, gerçek olmayan bir tarih üzerine kurulmuş ideolojik bir modele dönüştürdü. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

Mmdoff

Gencligimizde adam sandik kitaplarini aldik .Olgunlasinca baktik ki adam degil onlari yirttik ait olduklari yere - yani çöpe - attik.Benimle hesabı kapanmistir.Ama Allah ile olan ise hala kabariyor

Tansu KAYNAK

EMPERYALİST EĞİTİMDEN GEÇİRİLEREKBEYNİ YIKANAN İYİ EĞİTİLMİŞLERE EN GÜZEL ÖRNEKTİR KENDİSİ..HALKIN İKTİDARINA ÜLKENİN EMPERYALİSTLERLE BİRLEKTE DEĞİL EMPERYALİZME RAĞMEN GERÇEK DEMOKRASİ İLE İDARE EDİLLDİĞİNE KOMPRODOR SERMAYENİN ELİNDEN KURTARILMASINA AKLI ERMİYOR DEĞİL ANCAK İŞİNE GELMİYOR EKMEK TEKNESİ ELİNDEN GİDECEK...
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