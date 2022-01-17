Muhalif fondaşlara ABD’den dolar akmaya devam ediyor! İşte yeni güncel liste…

Türkiye'de hükümet karşıtı medya kuruluşlarına Amerikan Chest Foundation aracılığı ile para aktarılmaya devam ediliyor. Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda ödeme yapıldığının tespit edilmesinin ardından yeni bir fon desteği daha geldi. Chrest Foundation Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı muhalif medya kuruluşlarına yönelik fon listesini güncelledi. Listede Bianet, Mezopotamya ve Serbestiyet'in yer alması dikkat çekti.

Muhalif medyaya yurtdışından yeni fon desteği

Amerikan Chest Foundation Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptıkları fonlamalarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Listede yine muhalif medya kuruluşlarına para akıtıldığı görüldü. Daha önce, Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda "bağış" yapıldığı tespit edilmişti.

Bianet’e tam 1.8 milyon dolarlık fon ayrıldı

Açıklanan yeni listede hükümeti hedef alan paylaşımları ile gündeme gelen BİANET dikkatleri çekti.

Açıklanan yeni listeye göre, BİANET'in SIDA'dan sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı belirlendi.

2019-2021 arasındaki üç yılda kurumun SIDA'dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek aldığı görüldü.

Chrest Foundation, 2021'de "Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkındalık yaratmak" amacıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği'ne 59 bin dolar daha ödeme yaptı.







