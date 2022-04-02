Muhalif anketçiden bomba itiraf! "AK Parti oylarını artırdı" deyip sebebini açıkladı

Muhalif kimliği ile tanınan MetroPoll Kurucusu Özer Sencar, Mart ayında yaptıkları son ankette AK Parti'nin oylarının 3 puan attığını itiraf etti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin yankıları sürerken MetroPoll anket şirketi Mart ayında yapılan son anketlerini paylaştı.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu sorulan ankette AK Parti'nin oy oranında artış yaşandığı görüldü.

Son ankette AK Parti'nin oyları arttı

MetroPoll Kurucusu Özer Sencar anket sonuçlarını, "Ukrayna krizindeki rolünün AK Parti oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AK Parti oyunda 3 puanlık artış görüldü" ifadeleriyle değerlendirdi.

Türkiye'nin barış çabası AK Parti'ye oy olarak döndü

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanana ve dünyayı sarsan savaşta akan kanın durması için yoğun bir diplomasi yürüten Türkiye, takdir görmeye devam ediyor. Türkiye'nin diplomasi başarısı ve iki devlet arasında görüşmelerde yaşanan olumlu gelişmelerin sadece dünyanın farklı ülkeleri değil, ülke içinde de önemli bir başarı olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı

Son olarak Muhalif kimliği ile tanınan MetroPoll Kurucusu Özer Sencar, mart ayında yapılan son ankette AK Parti'nin oylarının 3 puan arttığını itiraf etti. Sencar, kendi elindeki son ankette kararsızlar dağıldığında AK Parti'nin oy oranının yüzde 34.9 olduğunu iddia etti.

KAYNAK: HABER7