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Siyaset Muhalefetten yeni taktik! Erdoğan ve Bahçeli seçim kararı aldı deyip tarih verdiler
Siyaset

Muhalefetten yeni taktik! Erdoğan ve Bahçeli seçim kararı aldı deyip tarih verdiler

Yaptıkları baskılarla iktidara erken seçim kararı aldıramayan muhalefet, yeni bir taktik uygulamaya başladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 19 Haziran'da seçim yapılmasına karar verdiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 12:23:00 -

CHP liderliğindeki Millet İttifakı ve diğer muhalefet partileri, son günlerde gündemini erken seçime ayırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim 2023'te olacak açıklamalarına rağmen, erken seçimi gündemde tutmaya çalışan muhalifler, şimdi yeni bir yol denemeye başladı.

Yeni taktik başladı

Baskılarla iktidara erken seçim kararı aldırmayı beceremeyen muhalefet, şimdi de Erdoğan ve Bahçeli erken seçim kararı aldı naraları atmaya başladı. bir televizyon programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Erdoğan ve Bahçeli'nin erken seçim kararı aldığını belirterek tarih bile verdi. Özdağ, iki liderin 19 Haziran'da seçim yapılmasında mutabık kaldığını iddia etti.

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Yorumlar

narut

hoşstttşş...çemkiriciler..hoşşştttt
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bir taraflarini yirtsalar 2023 oncesi secim.olmayacak.... BUNLAR DA SECIM SAPLANTILI KIFAYETSIZ MUHTERIS

........
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