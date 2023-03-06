  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Domates üreticilerinden üstü kapalı tehdit: 1,5 ay sonra bu fiyata yersiniz

Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme

Seçimler öncesi Ankara'yı hareketlendiren kulis! Yeni ittifak açıklandı açıklanacak

Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Türkiye'ye karşı dikkat çeken hareketlilik! ABD o ülkeye içi silah dolu gemi gönderdi

6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bomba açıklama

06 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Ülke çapına yayıldı! O ülkede kız öğrencilerin gizemli zehirlenmeleri devam ediyor
Medya Muhalefette tuhaf şeyler oluyor! "3. aday" bombası
Medya

Muhalefette tuhaf şeyler oluyor! "3. aday" bombası

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'dan ağır suçlamalarla kalkmasının ardından partililerin telefona dahi çıkmadığını belirterek "Sıkıntı sanılandan da daha büyük anlaşılan" yorumunu yaptı. Ataklı, "Çözüm belki de 3’üncü adayda" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 12:57:00 -
Muhalefette tuhaf şeyler oluyor! "3. aday" bombası

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'dan ağır suçlamalarla kalkmasının ardından partililerin telefona dahi çıkmadığını belirterek 'Sıkıntı sanılandan da daha büyük anlaşılan' yorumunu yaptı.

Ataklı’nın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Kuyuya bir taş attılar, şimdi 'Nasıl çıkarırız?' diye düşünüyorlar. Kimler mi? İYİ Partililer tabii. Masayı devirince istedikleri kişiyi cumhurbaşkanı seçtireceklerini sandılar. Ama hesap tutmayınca bir anda açıkta kalıverdiler. Partide şimdi bunun telaşı var.

Aldığım bilgilere göre birçok İYİ Partili, 'Gerek var mıydı bu kadar gerginlik çıkarmaya, köprüleri bu kadar atmaya, parti olarak ne yapacağız şimdi?' diyormuş. İşte bunları kaynağından öğrenmek için cumartesi günü yakın tanışıklığım ve hukukum olan partinin iki genel başkan yardımcısı ile bir danışmanını ve bir milletvekilini aradım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biri hariç hiçbiri telefonunu açmadı. Sadece Milletvekili Aytun Çıray telefonu açtı, 'Can, ben sizi beş dakika içinde arıyorum' dedikten sonra kapattı. Sonra da aramadı. Sıkıntı sanılandan da daha büyük anlaşılan."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23