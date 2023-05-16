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Medya Muhalefetle ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak
Medya

Muhalefetle ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-05-16 14:20:00 -
Muhalefetle ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP’nin İyi Parti’de bakanlık sözü verildiği için milletvekili adayı gösterilmeyen bazı isimlere yönelik hazırladığı planı köşesine taşıdı.

 

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP’nin İyi Parti’de bakanlık sözü verildiği için milletvekili adayı gösterilmeyen bazı isimlere yönelik hazırladığı planı köşesine taşıdı.

Öztürk, muhalefette ne dolaplar ve seçim rüşvetlerinin döndüğünün itirafı niteliğindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP'de, İYİ Parti'de milletvekili adayı olmayanların bazılarına, iktidara gelmeleri halinde bakanlık sözü verilmişti. Onlara, seçmenleri şimdiden “Sayın bakanım” diyordu. Gerçekten bazılarına bakanlık yakışırdı.
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Onlar için bakanlık umudu henüz bitmiş değil. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bakanlıkları yine gündeme gelecek. Peki kazanamaması halinde ne olacak? Mart 2024 te yapılacak belediye başkanlığı seçiminde bazıları belediyle başkan adayı yapılacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım."

 

 

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