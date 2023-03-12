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Medya Muhalefetin son numarası herkesi şok etti! Yok artık
Medya

Muhalefetin son numarası herkesi şok etti! Yok artık

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimin yenilenmesini "jet hızıyla" kabul ettiğini belirterek, YSK'nın da "iktidar yanlısı" olduğunu hissettirmek isteyen muhalefete ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 11:08:00 -
Muhalefetin son numarası herkesi şok etti! Yok artık

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimin yenilenmesini "jet hızıyla" kabul ettiğini belirterek, YSK'nın da "iktidar yanlısı" olduğunu hissettirmek isteyen muhalefete ateş püskürdü. 

"Bu yaptıklarına demokrasi falan diyorlar. Biz de yuttuk" diyen Ardıç, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesini "jet hızıyla" kabul etmiş.

Ya ne yapacaktı, muhalefetin umutlanması için birkaç gün üstüne mi yatacaktı?
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Beklenti ve heyecan mı yaratacaktı?

Resmi Gazete'nin "mükerrer" sayısında "jet hızıyla" yayınlanmış...

Ay başını bekleselerdi, öyle mi? Mutlu mu olacaktınız?

Kararı YSK başkanı açıklıyor...

Çay ocağı görevlisini mi bekliyorlardı?

Ne istiyorlardı? YSK "Öyle olmaz, seçim yarın yapılsın" mı diyecekti?

***

Bu kadarcık. Çok istiyorlar ama başka bir pislik atamıyorlar.

Atsalar başları ciddi olarak derde girecek!

Çünkü bunun geri dönüşü yok, "üst mercii" yok, tartışması yok.

Ancak "jet hızıyla" diyerek YSK'nın da "iktidar yanlısı" olduğunu hissettirmek istiyorlar...

O kadar.

Sanki muhalefet seçim istemiyor da...

İktidar değişse de oraya başka üyeler gelse, demediklerini bırakmazlar.

Bu yaptıklarına demokrasi falan diyorlar.

Biz de yuttuk."

 

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