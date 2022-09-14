Muhalefetin örnek gösterdiği Avrupa kara kara düşünüyor!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından muhalefete sert yüklenerek, “Yıllardır kendi ülkesini Avrupa'yla kıyaslayıp küçümseyen muhalefet, Avrupa'yı üretimde ve güçte örnek gösteriyordu” dedi.
Yeni Akit/Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından muhalefete sert yüklendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “Yıllardır kendi ülkesini Avrupa'yla kıyaslayıp küçümseyen muhalefet, Avrupa'yı üretimde ve güçte örnek gösteriyordu. Bugün Avrupa, enerji kriziyle kara kara ne yapacağını düşünüyor. İnşallah çözülür bu durum. Reisimizin sayesinde elhamdülillah ülkemizin böyle bir sorunu yok” diye konuştu.