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Ekonomi Muhalefetin operasyonuna net cevap! '2020'de ödeme yapılmadı'
Ekonomi

Muhalefetin operasyonuna net cevap! '2020'de ödeme yapılmadı'

Muhalefetin garanti ödemesi yapıldığı öne sürülerek karalamaya çalıştığı İstanbul Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan peş peşe açıklama geldi. Açıklamalarda 2020 yılında İstanbul Havalimanı'na hiçbir garanti ödemesi yapıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 11:50:00 -
Muhalefetin operasyonuna net cevap! '2020'de ödeme yapılmadı'

CHP ve İYİ Parti'nin karalamaya çalıştığı İstanbul Havalimanı için DHMİ'den açıklama geldi. DHMİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’na geçen yıl hiçbir garanti ödeme yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir." denildi.

"İGA'ya 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapıcı ve doğru eleştirinin mükemmelliğin yolunu açtığını kaydederek, "Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İGA'ya 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

nadim.hatipogullari....

Ey Müslüman Türk milleti siyaseti politika yı bir kenara koyun dünyada iki millet var inanan inanmayan yarın huzuru mahşerde sorulduğunda vereceğin cevabı düşün bir Müslüman müslümana yakışmayan olmaması gereken günahlar işlemiş olabilir nefis taşıyor bu inkar etmediği müddetçe günahkâr bir muslumandir kâfir olmaz. Pişman olur af dilerse Allah CC isterse affını kabul eder ama bir inanmayan inancında inad eder Allah CC inkar noktasında taviz vermezse zaten kâfir olarak yaşar yaşadığı gibide ölürse dinde yeri bellidir uyanık ol Müslüman Türk uyanık küfür dünyada tek millettir.
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Metin Uyulan

Ödeme yapılsa ne yazar ? Bu tuhaf Muhalefetin her dediğine kulak vermeseler iyi olur bunlar daha az saçmalar.
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