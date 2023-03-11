Muhalefetin kirli anket oyunu canlı yayında ifşa edildi Anket oyunu

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında seçim kararını imzaladı. Karar, Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı

Yaklaşan seçimler öncesi anket çalışmaları da devam ederken muhalafetin algı operasyonu yaptığı ortaya çıktı.

Ülke TV ekranında yayınlanan programda anketlerle yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına dikkat çekildi.

Muhalefetin propagandasını yapan Piar Araştırma şirketinin son yayınladığı ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42.9, Kılıçdaroğlu ise yüzde 57.1 oy alıyor.



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''SEÇİMDE ŞAİBE VAR ALGISINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR''

Programa konuk olan gazeteci Zafer Şahin, yapılan bu anket oyununu ifşa ederken şu ifadeleri kullandı;

"Muhalif seçmeni Kılıçdaroğlu ile seçimin alınabileceğine ikna etmeye çalışıyorlar. Beklentiyi yükseğe koyuyorlar ki seçimde şaibe var, algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Gerçek anket sandık, 15 Mayıs akşamı her şey ortaya çıkacak."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I 2018'DE YÜZDE 39 GÖSTERMİŞ

Programın diğer konuklarından gazeteci Mehmet Acet ise bu şirketin 2018 yılında yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 39 oy alacağını iddia ettiğini hatırlattı.