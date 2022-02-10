Muhalefetin ittifakı resmileşmeden çatladı! Tüm kavga, masada kim önde oturacak?

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Kongresi'nde konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da "Ekonomi Bakanı" olduğu dönemi hedef alan Akşener, "İçerisinde bulunduğumuz bu ekonomik enkazın tek sebebi yalnızca son dönemde izlenen politikalarda değil." dedikten sonra, Babacan'ın dönemini de işaret ederek, şunları söyledi:

2003-2020 arasındaki dönemde küresel likidite boşluğuna ve düşük faiz ortamına rağmen, Türkiye maalesef dikkate değer bir büyüme hikayesi yazamadı.

Büyük buluşma öncesi peşrev attı!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel başkanları, 12 Şubat'ta, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" için çalışma yemeğinde bir araya gelecek. İP'li Akşener'in "büyük buluşma" öncesinde Ali Babacan'ı hedef alması dikkat çekerken, muhalefet partileri arasında, "Masada kimin önde olacağı" kavgasının yaşandığı düşünülüyor.