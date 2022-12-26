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Medya Muhalefetin amigosu Deniz Zeyrek'ten bomba "İmamoğlu" iddiası! Türkiye bunu konuşacak
Medya

Muhalefetin amigosu Deniz Zeyrek'ten bomba "İmamoğlu" iddiası! Türkiye bunu konuşacak

Muhalefetin amigoluğundan başka bir şey yapmayan Deniz Zeyrek bile, altılı masada işlerin çok karışık olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 16:04:00 -
Muhalefetin amigosu Deniz Zeyrek'ten bomba "İmamoğlu" iddiası! Türkiye bunu konuşacak

Muhalefetin amigoluğundan başka bir şey yapmayan Deniz Zeyrek bile, altılı masada işlerin çok karışık olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Herkesin Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini düşündüğünü, oysa Akşener'in son zamanlarda yakın çevresine İmamoğlu’nun hata üzerine hata yaptığını anlattığını ileri süren Zeyrek, Sözcü'deki dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ortak aday olma konusunda kararlı. Altılı Masa’da sadece Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun doğrudan desteği var. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tam ortada duruyor. Akşener ile Babacan ise Kılıçdaroğlu dışında bir isim aradıklarını çok açık ediyorlar. Bu arada herkes Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini düşünüyor. Oysa Akşener son zamanlarda yakın çevresine İmamoğlu’nun hata üzerine hata yaptığını anlatıyormuş. İmamoğlu’nun “üstenci tavrı”, “iktidarı destekleyen bazı müteahhitlerle ilişkileri” ve “İBB’deki bazı icraatları (ihale ve atamaları)” CHP’lilerden sonra İYİ Parti’lileri rahatsız etmeye başlamış. Bu nedenlerle Akşener’in ibresini son zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevirdiği gelen bilgiler arasında. Aday belirleme sürecinde son üç haftaya girildi. Bu süre içinde Kılıçdaroğlu’nun aday olmakta, Akşener’in başka bir isimde ısrar etmesi, CHP ile İYİ Parti arasındaki kavgayı derinleştirebilir."

 

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Yorumlar

Gültekin

6'lı masa araya araya mevlayı da bulur, belayı da bulur, bu kadar görüş ayrılığın olduğu yerde bir aday üzerinde asla uzlaşılmaz, her parti kendi adayını çıkarmış olsa, bu süreç böylesi komik duruma düşmez, kimse, kimsenin ipini de çekmezdi.

Millet

Rabbim bu necip milleti cahil mezhepçilerden korusun.
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