  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muhalefeti üzecek anket! Sonuçları kamuoyu ile paylaştılar
Siyaset

Muhalefeti üzecek anket! Sonuçları kamuoyu ile paylaştılar

İstanbul Ekonomi Araştırma, 'erken seçim olmalı mı?' konulu bir anket çalışması yaptı. Anket sonucundan muhalefet partilerini üzecek bir sonuç çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:02:00 - 2020-11-04 19:05:03
Muhalefeti üzecek anket! Sonuçları kamuoyu ile paylaştılar

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan 'erken seçim' anketinde muhalefet kanadını üzecek sonuçlar geldi.

Muhalefet partileri tarafından sürekli olarak dillendirilen erken seçim çağrılarını araştıran İstanbul Ekonomi Araştırma, sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

2 Kasım tarihli araştırma başlığıyla yayınlanan anraştırmada, katılımcılara “Sizce erken seçim olmalı mı?” sorusunu soruldu. Katılımcıların yüzde 44,7'si 'evet', yüzde 52,4'ü ise 'hayır' yanıtını verdi. Geri kalan katılımcılar ise %3 oranında herhangi bir fikir belirtmedi.

AREA'nın anketi de CHP-İP'i üzmüştü

AREA tarafından yapılan son ankette de erken seçim tartışmaları vatandaşlara sorulmuştu. Ankete katılanların yüzde 39,1'i evet, yüzde 55,6'sı ise hayır yanıtını vermişti. Yüzde 5,3'lük kısım ise fikir belirtmedi.

Son anket sonuçları açıklandı! CHP gündemini altüst edecek araştırma
Son anket sonuçları açıklandı! CHP gündemini altüst edecek araştırma

Gündem

Son anket sonuçları açıklandı! CHP gündemini altüst edecek araştırma

Son ankette Başkan Erdoğan'ın oyu belli oldu! Mustafa Sarıgül detayı dikkat çekti
Son ankette Başkan Erdoğan'ın oyu belli oldu! Mustafa Sarıgül detayı dikkat çekti

Siyaset

Son ankette Başkan Erdoğan'ın oyu belli oldu! Mustafa Sarıgül detayı dikkat çekti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.
Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'
Dünya

Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'

ABD'de bir market zincirinde çalışan bir kadının sosyal medya hesabından yayınladığı istifa görüntüleri milyonlarca kez izlendi...
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay