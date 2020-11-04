Muhalefeti üzecek anket! Sonuçları kamuoyu ile paylaştılar
İstanbul Ekonomi Araştırma, 'erken seçim olmalı mı?' konulu bir anket çalışması yaptı. Anket sonucundan muhalefet partilerini üzecek bir sonuç çıktı.
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan 'erken seçim' anketinde muhalefet kanadını üzecek sonuçlar geldi.
Muhalefet partileri tarafından sürekli olarak dillendirilen erken seçim çağrılarını araştıran İstanbul Ekonomi Araştırma, sonuçları kamuoyu ile paylaştı.
2 Kasım tarihli araştırma başlığıyla yayınlanan anraştırmada, katılımcılara “Sizce erken seçim olmalı mı?” sorusunu soruldu. Katılımcıların yüzde 44,7'si 'evet', yüzde 52,4'ü ise 'hayır' yanıtını verdi. Geri kalan katılımcılar ise %3 oranında herhangi bir fikir belirtmedi.
AREA'nın anketi de CHP-İP'i üzmüştü
AREA tarafından yapılan son ankette de erken seçim tartışmaları vatandaşlara sorulmuştu. Ankete katılanların yüzde 39,1'i evet, yüzde 55,6'sı ise hayır yanıtını vermişti. Yüzde 5,3'lük kısım ise fikir belirtmedi.