Muhalefeti çıldırtacak gelişme! Şok olacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 20 Nisan'da Karadeniz Gazı'nın karaya getirilmesi törenini yapacaklarını açıkladığını hatırlatan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Türkiye'nin doğalgaz hamlesini akıllarınca alaya alanların şimdi ne yapacağını merak ettiğini belirtti.

Güngör, "Muhalefet gaz çıkarıyor" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arife günü Karadeniz Gazı'nın karaya getirilmesi törenini yapacaklarını söyleyince şöyle hafızayı geriye sardım. Öyle fazla da değil… Birkaç yıl önceye… 2020 yılına…

Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi temmuzda Karadeniz'de ilk sondajına başlamıştı. Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi yapıldığını duyurmuştu. Birkaç ay geçmeden Fatih'in ilave 85 milyar metreküp rezerv keşfettiğini açıklamıştı. Daha sonra milli gemimiz Fatih'e Kanuni de eşlik etmeye başlamıştı. Haziran 2021'de Fatih sondaj gemisi, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfetmişti. Sonra rezerv miktarı 652 milyar metreküp olarak revize edilmişti. En son 2022'de de Çaycuma-1 sondaj sahasındaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.

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Her Türk'ün normalde göğsünü kabartacak bir olay öyle değil mi?

Düşünsenize, milli gemileriniz, Türk mühendisleriniz, denizin 3 bin 23 metre altında Türkiye'nin yarınlarına ışık tutacak önemli bir başarıya imza atıyorlar, herkesin bu gelişmelerden gurur duymasını beklersiniz.

Ama öyle olmadı…

Hatırlayın…

O üç yılda ne diyorlardı?

Can Ataklı, "Cumhurbaşkanı yine ne müjde açıklayacak, kandırın da bu kadar değil" diyerek aklınca dalgaya alıyordu. Emin Çapa, yeraltı kaynaklarıyla bir ülkenin bu çağda tarihinin gelişemeyeceğini iddia ediyordu. Merdan Yanardağ, müjdelerin fiyasko çıktığını söylüyordu. HDP'li Pervin Buldan "Her sıkıştığınızda gaz çıkarıyorsunuz" diyordu. CHP'li Selin Sayek Böke, yatırımın 10 yıllar süreceğini, keşfedilen gazın ekonomik faydasının olmayacağını öne sürüyordu. Ayşegül Arslan TV programında "Bu Karadeniz gazı beni çok güldürüyor, fıkra gibi değil mi? Ne zaman çıkmış da ne zaman evlere verilecekmiş de" diyordu. Karşısındaki de Mustafa Sönmez de sırıtarak "Ellerinde tüplere dolduracaklar" diye makara yapıyordu.

Bakalım 20 Nisan'da ne diyecekler?

Ama utanmazlar ki…

Onlar meseleyi hazmetmeye çalışadursun….

Büyük bir doğalgaz tüketicisi olan Türkiye, bu hamlelerle yarın öbür gün enerjide önemli bir oyuncu olma yolunda… Artık sadece transit ülke değil üretici ülkeler sınıfına dahil oluyor.

Hayırlı uğurlu olsun…"