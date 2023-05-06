Muhalefete tokat üstüne tokat! Al sana göbek bağı

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, Millet İttifakı ile HDP arasında işbirliği olmadığını iddia eden çevrelere tokat niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

"Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa HDP sayesinde olacak. Aynı muhalefet Meclis'te çoğunluğu da sadece HDP'nin desteği ile sağlayabilecek. Al sana göbek bağı" ifadelerini kullanan Fıçıcı, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı kim olacak?

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-Önemli.

Meclis çoğunluğu?

O da önemli.

Bir an için Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu kaybettiğini düşünün.

Ne olur?

CHP, İyi Parti ve ortaklarının çıkarabileceği milletvekili sayısı aşağı, yukarı belli...

HDP'nin Meclis'e taşıyacağı milletvekilleri denkleme dahil olmadıkça çoğunluğu yakalama ihtimalleri yok.

Yani?

Muhalefetin Meclis'te nefes alabilmesi bile HDP'ye bağlı olacak.

Gel de o Meclis'ten memleketin hayrına iş bekle!

İşi buraya bile isteye getirdiler.

Muhalefeti baştan itibaren PKK-HDP yapısına muhtaç ettiler.

Nasıl?

-"HDP'nin desteği olmazsa muhalefet kazanamaz" dediler.

Sonra?

-"HDP destek verir ama Kılıçdaroğlu aday olursa" havası estirdiler.

Sonuç?

-PKK-HDP yapısı muhalefetin belirleyici gücü konumuna geldi.

Getirdiler.

Ortada öyle bir tablo var ki...

Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa HDP sayesinde olacak.

Aynı muhalefet Meclis'te çoğunluğu da sadece HDP'nin desteği ile sağlayabilecek.

Al sana göbek bağı!

Türkiye'nin sınır güvenliği...

Terörle mücadele...

Yerli ve milli savunma sanayi hamlesi...

Egemenlik haklarımızı önceleyen Ankara merkezli dış politika...

Ülke çıkarları doğrultusunda tam bağımsızlık duygusuyla yapılabilen işbirlikleri...

Nasıl olacak?

HDP'nin izin verdiği kadar...

PKK-HDP yapısını Türkiye'yi istediği tarafa çekebilmek için kullanacağı besbelli olan ABD'nin canı nasıl isterse...

Peki muhalefet bu açmaza mecbur muydu?

-Belki...

Hangi pazarlıkların döndüğünü bilmiyoruz.

Elleri, kolları bağlanmış olabilir.

Mecburiyet varsa geçmiş olsun ama yoksa başka denklemler mümkündü.

Muhalefet bugün HDP'den geleceği varsayılan yüzde 10'luk destek uğruna vesayet altına girmeyi peşin kabul ederek kazanmış mı oldu?

Muharrem İnce, Sinan Ogan ve partilerinin alacakları öngörülen oy oranlarına bakın...

Bunlar kaçmazdı. Ayrıca PKK-HDP boyunduruğuna tepkili İyi Parti seçmeninin Cumhur İttifakı'na yöneldiğini de katın hesaba... Üstelik Cumhur İttifakı'nın elindeki en büyük koz olan "terörle işbirliği" söyleminin yıpratıcı etkisini de koyun kenara...

Artılar ile eksiler birbirini götürmüyor mu?"