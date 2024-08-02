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Gündem Muhalefete şehit Haniye'nin paylaştığı o fotoğraf karesiyle tepki!
Gündem

Muhalefete şehit Haniye'nin paylaştığı o fotoğraf karesiyle tepki!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 18:04:00 -
Muhalefete şehit Haniye'nin paylaştığı o fotoğraf karesiyle tepki!

İran'ın başkenti Tahran'da alçakça bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de alınan milli yas kararı muhalefetin hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, milli yastan rahatsız olan muhalefete Haniye'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde paylaştığı fotoğraf karesiyle tepki gösterdi.

Şehit Haniye'nin vefatı Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerini yasa boğdu.

Türkiye'de Haniye'nin vefatı sebebiyle 1 günlük milli yas ilan edildi.

Alınan karar ırkçı siyasilerle birlikte muhalefeti rahatsız etti.

İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, milli yas kararını kabul etmediklerini ırkçı ifadelerle duyurdu. Öte yandan CHP ve DEM de karara destek vermedi.


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Haniye'nin 15 Temmuz'da paylaştığı o kare ile muhalefete tepki!

Sosyal medya kullanıcılar, şehit İsmail Haniye'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde paylaştığı fotoğrafla muhalefete tepki gösterdi.

Haniye, 15 Temmuz akşamında torunlarının ellerinde dalgalandırdıkları Türk bayraklarının yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, dünyaya Türkiye'nin yanında olduğu mesajını vermişti.

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