Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna oturtulanan emanetçi Genel Başkan Özgür Özel, şaibeli kurultayla ilgili verilen butlan kararının ardından partisinde yaşanan rezaletleri ayetle örtmeye çalıştı. Özel butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde 5 saatlik toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Geçmişte vesayet rejimini sürdürmek için her fırsatta arka bahçeleri olarak gördükleri yargıya koşan CHP zihniyetinin, bugün verilen kararları “darbe” olarak nitelendirmesi hukuk tanımazlık olarak değerlendirildi.

Enfal suresinde geçen “Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da karşılık veriyordu. Allah, tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır” ayetinin mealini “Onlar sana tuzak kurarken de Allah da karşı plan yapıyordu. Allah plan yapanların en hayırlısıdır” diyerek ayetin mealini çarpıtarak okuyan Özgür Özel, yargı kararını tanımayacaklarını, genel başkanlığı bırakmayacaklarını söyledi. Özel, Yargıtay’a tedbirin durdurulması için başvurduklarını, yarın da YSK’ya başvuracaklarını açıkladı.

YARGI KARARINA HUKUK DARBESİ DEDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni, parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştiği için kesin hükümsüz/mutlak butlanla sakat kabul ederek, iptal etmesi sonrasında CHP genel Merkezi’nde bir toplantı düzenleyen Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisine yönelik hukuk darbesi yapıldığını savundu.

İKİNCİ BİR PARTİ DÜŞÜNMEDİK

Butlan kararı karşısında ikinci bir parti düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soruya ise Özel, ^Böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır” ifadelerini kullanırken, Saraçhane örneğini vererek, milleti sokaklara dökeceğinin sinyalini verdi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK BİR ŞEY YOK

Mahkemenin verdiği butlan kararı ile partinin genel başkanlığına yeniden dönecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefon açtığını ancak bir görüşme olmadığını söyleyen Özel, “Kılıçdaroğlu ile bu saatten sonra görüşecek birşey yok” şeklinde konuştu.

Yorumlar

FANTAZİ

Aslında fetöcü olduğunu itiraf etmiş.

Sahin

O Elohim demistir.
