Bir haftada 4 bin 184 İHA düşürüldü Savaş yerden havaya taşındı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

16-22 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık verildiği kaydedilen açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla büyük 5 grup saldırısı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Saldırılar sonucunda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan askeri sanayi tesisleri, yakıt ve enerji, ulaşım ve liman altyapısı, askeri havaalanları, montaj fabrikaları, insansız hava ve deniz araçları için depolar ile Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçılar için geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, aynı tarihlerde Rus Silahlı Kuvvetlerine ait İHA, füze ve topçu birliklerinin 5 çok namlulu roketatar ve bir Alman yapımı Gepard kundağı motorlu uçaksavar sistemini yok ettiği bildirildi.

Karadeniz Donanmasının Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 13 insansız deniz aracını imha ettiği belirtilen açıklamada, "Hava savunma sistemleriyle 46 güdümlü bomba, 3 ABD yapımı HIMARS füze, bir Flamingo uzun menzilli seyir füzesi, bir Neptün uzun menzilli güdümlü füze ve 4 bin 184 uçak tipi İHA düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunun Donbas'ta bazı noktaların kontrolünü ele geçirdiği de vurgulanan açıklamada, "Dün, 'Doğu' askeri birliklerinin aktif taarruz operasyonları sonucunda, Zaporijya bölgesindeki Verhnyaya Tersa yerleşim yeri kurtarıldı." bilgisi paylaşıldı.