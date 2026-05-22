CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı'na yönelik daha önce verilen ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı kesin olarak reddetti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Mahkemenin kararının ardından CHP, kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' kararına itiraz etti. Yargıtay itirazının ardından bugün de YSK'ya dijital ortam üzerinden itiraz dilekçesi verilmişti.
İtiraz kabul edilmedi
