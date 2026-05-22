Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesindeki alışveriş ve bağış yoğunluğunu fırsat bilen dijital ve finansal dolandırıcılık şebekelerine karşı vatandaşları çok sıkı bir dille uyardı. Siber dolandırıcıların son dönemde geliştirdiği tuzak metotlarını deşifre eden bakanlık; kişisel verilerin, banka şifrelerinin ve hesap bilgilerinin kaynağı belirsiz şahıslarla kesinlikle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ulusal basında geniş yankı uyandıran resmi açıklamaya göre; özellikle “Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız” veya “Devlet destekli krediniz hazır” gibi cezbedici başlıklarla cep telefonlarına gönderilen sahte kısa mesajların (SMS) ve e-postaların arkasında gizli zararlı yazılımlar (virüsler) olduğu tescillendi. Vatandaşların bu sahte bağlantılar üzerinden mobil bankacılık bilgilerini çaldırma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.