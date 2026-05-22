Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi artan dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı önemli uyarılarda bulundu...

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesindeki alışveriş ve bağış yoğunluğunu fırsat bilen dijital ve finansal dolandırıcılık şebekelerine karşı vatandaşları çok sıkı bir dille uyardı. Siber dolandırıcıların son dönemde geliştirdiği tuzak metotlarını deşifre eden bakanlık; kişisel verilerin, banka şifrelerinin ve hesap bilgilerinin kaynağı belirsiz şahıslarla kesinlikle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ulusal basında geniş yankı uyandıran resmi açıklamaya göre; özellikle “Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız” veya “Devlet destekli krediniz hazır” gibi cezbedici başlıklarla cep telefonlarına gönderilen sahte kısa mesajların (SMS) ve e-postaların arkasında gizli zararlı yazılımlar (virüsler) olduğu tescillendi. Vatandaşların bu sahte bağlantılar üzerinden mobil bankacılık bilgilerini çaldırma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

"Kurban Bağışı" ve "Yüksek Kazanç" Vaatlerine Geçit Yok Bakanlığın yayımladığı uyarı metninde, dolandırıcıların dönemsel ve dini hassasiyetleri sömürme stratejisi izledikleri belirtildi. Özellikle Kurban Bayramı vesilesiyle internet üzerinden vekaletle kurban kesimi veya kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverleri hedef alan sahte vakıf/dernek internet sitelerinin türediği bildirildi. Bunun yanı sıra "kısa sürede, oturduğunuz yerden yüksek kazanç vaadi" sunarak vatandaşlardan ön ödeme veya komisyon adı altında para talep eden şebekelere karşı da finansal uyanıklık çağrısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan Vatandaşlara Altın Kurallar Listesi Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, siber tuzaklardan korunmak adına şu hayati uyarılara yer verildi: "Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği konular, gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vadedilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı son derece uyanık olunmalıdır. Bilinmeyen, kurumsal kimliği tescillenmemiş şahıslarla hesap numaraları, internet bankacılığı şifreleri ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel veriler asla paylaşılmamalıdır. Cep telefonlarına veya sosyal medya hesaplarına gelen onaylanmamış mesajlardaki yönlendirme bağlantılarına (linklere) giriş yapılmamalıdır."

"Resmi Kurumların Kendi Uygulamalarını Kullanın" Tüketicilerin mağduriyet yaşayarak bayram neşelerinin kaçmaması adına e-devlet ve resmi bankacılık uygulamalarının dışındaki hiçbir aracı kanala güvenilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Dijital ortamda yapılacak her türlü vergi, kredi, bağış veya fatura ödeme işleminin, yalnızca ilgili resmi kurumların tescilli internet siteleri (gov.tr uzantılı adresler) ve akıllı telefonlardaki resmi mobil mağazalardan indirilen orijinal uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği önemle duyuruldu.

