CHP’li Aydın’dan “Hain Kemal” tepki! “Kılıçdaroğlu’na organize bir haksızlık yapılıyor”

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden aldığı Özgür Özel taraftarlarının, kararın duyurulmasından itibaren CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretlerine aklıselim partililerce tepkiler artıyor.

“LEKELİ GEÇMİŞİ OLANLAR TERTEMİZ BİR ÖMRÜ KİRLETEMEZ”

Sosyal medya hesabından yapılanları eleştiren CHP’li eski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Erol Aydın, “Siyaset sahnesi, trajikomik bir ahlak erozyonuna daha şahitlik ediyor. İsimleri yolsuzluk iddialarıyla, akçeli işlerle ve toplumun ahlak sınırlarını zorlayan skandallarla yan yana anılanlar, bugün kalkmış başkalarına adalet ve sadakat dersi vermeye yelteniyor. Hayatı boyunca şaibeli hiçbir işe bulaşmamış, kursağından tek bir lokma haram geçmemiş, dürüstlüğü ve temiz geçmişiyle bilinen CHP Genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğluna adeta organize bir haksızlık yapılıyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi, demokratik bir yarış olması gereken kurultayda hakkı olan oyları açıkça çalınan, iradesi gasbedilen bu temiz insana karşı, şimdi de meydanlarda ve salonlarda hain sloganları attırılıyor. Kendi lekeli geçmişlerini örtbas etmek isteyenlerin, tertemiz bir ömrü bu şekilde lekelemeye çalışması tam bir akıl tutulmasıdır” ifadelerine yer verdi.