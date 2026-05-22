CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde siyaset ve iş dünyası, CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak hakkında "irtikap" suçlamasıyla çalkalandı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, ilçede yapımı devam eden inşaatların sahiplerini bezdirerek, iskan ve ruhsat işlemlerini tamamlama karşılığında milyonlarca liralık nakit ve çek talep ettiği iddia edildi. Mağdurların peş peşe yaptığı şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başkan Albayrak'ın evinde ve belediye şirketinde arama kararı ve Albayrak hakkında da gözaltına kararı verildi.

2.5 milyon TL'lik iskan!

Olay, mağdur müteahhit E.Ö.'nün Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. İfade tutanaklarına yansıyan iddialara göre; E.Ö., 2023 yılında Akçakoca'da başladığı inşaatı için ruhsat aldı. Ancak 2024 yılında, inşaat devam ederken Akçakoca Belediye Meclisi ani bir kararla binaya iskan verilmesini engelledi. Mağdur ne yapacağını düşünürken, sahneye Belediye Başkanı Fikret Albayrak çıktı. İddiaya göre Başkan Albayrak, E.Ö.'nün babası H.Ö. aracılığıyla iş insanına ulaşarak, "İskan işlerinin tamamlanmasını istiyorsan nakit 2 milyon 500 bin TL vereceksin" dedi. İş insanı E.Ö., o kadar nakit parası olmadığını ancak çek verebileceğini söyleyince Başkan Albayrak bu teklifi kabul etti. Çeklerin teslim edilmesinin ardından inşaata jet hızıyla "kısmi iskan" verildi.

Çekler Belediye şirketinden

Başsavcılık tarafından başlatılan titiz soruşturmada, rüşvet çarkının nasıl işlediği de deşifre edildi. Yapılan banka ve evrak incelemelerinde; müteahhit E.Ö.'nün şikayetine konu olan 1. Milyon TL tutarındaki çekin üzerinde, Akçakoca Belediyesi'nin iştiraki olan ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahüt San. ve Tic. A.Ş. isimli şirketin cirosunun bulunduğu belirlendi.

Geri kalan 1,5 milyon TLlik diğer çeki bankaya ibraz eden G.G. isimli şahsın ifadesi ise skandalı tescilledi. Tanık olarak dinlenen G.G., bu çeki belediye iştiraki olan ABİTAŞ isimli şirketten yaptığı ticari ürün satışı karşılığında aldığını itiraf etti. Böylece iş insanından "iskân" adı altında zorla alınan çeklerin, belediye şirketinin borçlarını ödemek için piyasada kullanıldığı ortaya çıktı.

Para vermeyince inşaat durduruldu

Soruşturma derinleştikçe rüşvet çarkına takılan yeni mağdurlar ortaya çıktı. İş insanı H.P. de benzer yöntemlerle inşaatının belediye tarafından durdurulduğunu belirterek savcılığa koştu. H.P., çalışanı F.Ç. aracılığıyla kendisine ulaşan Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın kendisinden de 1 milyon TL talep ettiğini, ancak bu haksız parayı ödemeyi reddettiğini söyledi. Mağdur iş insanı, parayı vermediği için inşaat faaliyetlerine hiçbir şekilde izin verilmediğini ve mağdur edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Gözaltında

Ard arda gelen benzer nitelikteki şikayetlerin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, "İrtikap" suçu kapsamında operasyon için düğmeye bastı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın evinde ve belediye iştiraki olan ABİTAŞ şirketinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fikret Albayrak da gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah