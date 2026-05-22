Atatürk Havalimanı’nda muhteşem buluşma! 8. Etnospor Kültür Festivali'nde coşku tavan yaptı!

8. Etnospor Kültür Festivali’nin ikinci günü spor gösterileri, kültür çadırları, çocuk atölyeleri, güreş müsabakaları ve sahne performanslarıyla devam etti. Festivalin çocukların geleneksel oyunlarla buluştuğu, ailelerin kültürel mirasları birlikte deneyimlediği ve dünyanın farklı renklerinin aynı meydanda hayat bulduğu büyük bir buluşma noktası olduğunu söyleyen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, tüm vatandaşları Atatürk Havalimanı’na davet etti.

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı’nda geleneksel sporları, kültürel mirası, sanat atölyelerini, çocuk etkinliklerini ve dünya sahnelerinden renkli performansları bir araya getirmeye devam etti. “Dünya Burada” mottosuyla gerçekleştirilen festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkârları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu. Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında vakit geçirdi. Festivalin yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda kültürlerin, sanatların, müziklerin ve ortak hafızanın buluşma noktası olduğunu vurgulayan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, vatandaşları Atatürk Havalimanı’na davet etti.

Türkmenistan’dan gelen dünyaca ünlü Ahal Teke atları yoğun ilgi gördü

Festival alanındaki etkinlikler, çocuk alanları ve kültür çadırları gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı. Programın en hareketli bölümlerinden birini geleneksel spor gösterileri oluşturdu. Atlı Sporlar Sahası’nda Audaryspak/Atlı Güreş, Kökbörü, Tenge Ilu, Kabakhi, Tskhenburti ve Atlı Cirit gösterileri gerçekleştirildi. Atlı okçuluk, akrobasi ve savaş sanatları gösterileri de izleyicilerle buluştu. Kuşbegilik ve Tazy Dogs Shows etkinlikleriyle ziyaretçiler, farklı coğrafyalara ait kadim spor geleneklerini yakından deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca Türkmenistan’dan gelen dünyaca ünlü asil Ahal Teke atları festivale gelenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl ilk kez farklı ülkelerin geleneksel güreşleri izleyicilerle buluştu

Güreş alanlarında da yoğun bir program gerçekleştirildi. Yağlı Güreş Sahası ile Uluslararası ve Geleneksel Güreş Sahası’nda hem yerel hem uluslararası güreş dallarından Aşırtmalı Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi, Karakucak Güreşi, Sülipats, Alysh, Chidaoba, Lucta Italica, Zorkhana, Qurash ve Lapta gibi farklı branşlarda gösteriler ve müsabakalar yapıldı. Programda ayrıca Galkynysh Jigit Group’un Türkmen Atları gösterisi de yer aldı. Ayrıca bu

Çocuklar için özel atölyeler düzenlendi

Çocukların geleneksel oyunlarla tanışmasını ve kültürel değerlerle bağ kurmasını amaçlayan festivalde, çocuklara özel atölyeler de büyük ilgi gördü. Çocuk Obası’nda farklı yaş gruplarına yönelik Hareketli Hayvanlar Atölyesi, Kum Boyama Atölyesi, Rölyef Atölyesi, Quiling Atölyesi ve Kapı Süsü Atölyesi gerçekleştirildi. Festival, “Oynamak Her Çocuğun Hakkıdır” anlayışıyla çocuklara güvenli, eğitici ve kültürel açıdan zengin bir deneyim sundu.

Aile Çadırı’nda söyleşiler gerçekleşti

Aile Çadırı’nda düzenlenen söyleşi programında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve yazar Merve Bağçivan ziyaretçilerle bir araya geldi. Festival alanında gün boyunca farklı müzik grupları, dans ekipleri, halk dansları toplulukları ve geleneksel sahne gösterileri izleyicilerle buluştu. Geleneksel el sanatları atölyeleri, sergiler, kültür tanıtım alanları ve dünya mutfaklarından lezzetler de festival atmosferine renk kattı.

Günün finali Kıraç konseriyle yapılacak

Programın finali, Türk müziğinin güçlü seslerinden Kıraç konseriyle yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak konserle festival coşkusu akşam saatlerinde müzikle devam edecek. Ayrıca yarın akşam Kazakistan’da son dönemlerde popüler olan ünlü sanatçı Dimash festivalde sevenleriyle buluşacak. Geleneksel sporları, kültürleri, sanatları ve müzikleri aynı meydanda buluşturan 8’inci Etnospor Kültür Festivali, renkli etkinlikleri ve güçlü kültürel atmosferiyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.