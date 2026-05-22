Bakanlıktan kurban bayramı tedbirleri! Otobüslerde gizli yolcu uygulaması

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, alınan bayram tedbirlerini açıkladı. Bakan Çiftçi, trafik kazaları sebebiyle can kayıplarının önlenmesi amacıyla trafik tedbirlerinin hareketliliğin başladığı 22 Mayıs ile bayram bitişinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran tarihleri arasındaki 11 günü kapsadığını belirtti. 2021-2024 yılları arasında dokuz gün ve üzeri tatil olan yıllara ilişkin verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, "2021-2024 yılları arasındaki kurban bayramlarında 425’i hız ihlali, 233’ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107’si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77’si arkadan çarpma, 18’i kırmızı ışık ihlali ve 143’ü diğer hatalar olması nedeniyle toplamda bin 3 kural hatası yaşandı. Bu hatalar 860 can kaybına neden oldu. 2021 yılında 6 bin 469, 2022 yılında 6 bin 132, 2023 yılında 7 bin 408, 2024 yılında 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. 2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma, 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma, 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti. 2021 yılında 23,6 ortalama can kaybı, 2022 yılında ortalama 17,7 can kaybı, 2023 yılında ortalama 28,6 can kaybı, 2024 yılında ise 23,8 can kaybı yaşandı" dedi.

"Bayramda 334 bin kolluk kuvveti görev alacak"

Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Bakan Çiftçi, "334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481’i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak, terminal çıkışları ile güzergâhta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Bayram boyunca ülke genelinde bin 238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetimde bulunacak’’ dedi.

"Dron ile 81 il denetlenecek"

Ülke genelinde havadan alınacak önlemlere ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, helikopter ile 9 il 108 saat, dron ile 81 il 5 bin 828 saat denetim ile toplamda 5 bin 936 saat hava araçları ile denetim gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Çiftçi, "Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyeti ile 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacaktır" açıklamasında bulundu.

"Tuzak radar uygulaması yapılmayacak"

Bayram tatili süresince 61 ildeki 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergâhta hız denetimi yapılacağını belirten Bakan Çiftçi, "EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgiler ‘HAYAT 112 Acil Mobil’ uygulamamız üzerinden öğrenilebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam bin 581 mobil radar ile denetimler sağlanacaktır" dedi.

Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağının altını çizen Bakan Çiftçi, "Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır" diye konuştu.

"Şehir içlerinde KGYS ile denetimler yapılacak"

Şehir içlerinde de denetimlerin yapılacağını kaydeden Bakan Çiftçi, "Şehir içinde en fazla kaza ve can kaybına sebep olan makas atma, hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesine uymama, sürüş esnasında cep telefonu kullanma, dönüş kurallarına uymama, kırmızı ışık ihlallerine yönelik KGYS kameraları aracılığıyla denetimler yapılacaktır" dedi.

"İstasyonlar ve terminaller denetlenecek"

Şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonların da denetleneceğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Şoför ve yolcular bilgilendirilerek, emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecektir. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu hâller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergâhları kontrol edilecek. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında özel izin düzenlenmeyeceğinden, bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" diye konuştu.

"Kamyon ve çekicilerin trafiğe çıkması yasak yollar açıklandı"

30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrinin bazı otoyollarda yasaklandığını duyuran Bakan Çiftçi, "İstanbul istikametine doğru Kırklareli’nden D-100 karayolu ve O-3 otoyolu, Tekirdağ’dan D-110 karayolu ile O-7 otoyolu, Sakarya’dan O-7 otoyolu, Ankara’dan O-4 ve D-750 karayolları, Amasya Merzifon’dan D-100 karayolu, Bursa’dan O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayolları, Bilecik Bozüyük’ten D-650 karayolu ile O-5 otoyolunun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 karayolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacaktır. Ankara istikametine doğru ise D-200 karayolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas’tan Ankara’ya kadar, D-300 karayolunda İzmir’den Afyonkarahisar’a kadar, D-260 karayolunda Afyonkarahisar’dan Eskişehir Sivrihisar’a ve Kayseri’den Kırşehir’e kadar, D-260 ve D-765 karayollarında Kırşehir’den Kırıkkale’ye kadar, D-785 ve D-190 karayollarında ise Çorum’dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergahlarda geçişlere izin verilmeyecektir’’ uyarısında bulundu.

"Şehitliklerde ilave tedbirler alınacak"

Şehitlik ve kabir ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluktan dolayı ilave tedbir alındığını duyuran Bakan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği alanlar ile çevrelerinde ilave trafik tedbirleri planlanacak. Daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergâhta ilave tedbirler alınacak" dedi.