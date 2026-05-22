Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Halk TV’de yayınlanan Neden Sonuç programının yorumcusu Mehmet Tezkan, borsa verilerini değerlendirirken, borsanın yükselmesini, “Şaşırtıcı. Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya? Akla mantığa, dün düşüyor, bugün bir bakıyorsun birileri borsaya bir şey yaptı herhalde bilmiyorum. Dolar da birazcık düşüyor oynamıyor onlar da, bir şey değil” diye konuştu.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ MANYAĞI YAPTI!

Mehmet Tezkan’ın borsanın yükselmesinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemediği anlar sosyal medyada da viral oldu. Vatandaşlar, “Hainler dün borsa düşerken zil takıp oynuyordunuz ne oldu?”, “Milliyetçi birinin, 'Mutlak butlan bile olsa borsanın düşmemesi lazım' demesi gerekir. Dün düştü ama bugün borsa nasıl yükselir, diyorlar. İşte bu kadar vatan düşmanlığı yapıyorlar!”, “Bu devlet düşmanlarını tvlerden toplasınlar artık! Muhalefetlikle devlete karşı olmanın farkını biri bunlara ya öğretsin yada cezalarını kessin. Yeter 86 milyonu strese sokup durdular”, “Bu insanlar ekonominin düzgün gitmesinden niye bu kadar rahatsız oluyorlar, bunu ciddi şekilde irdelemek lazım”, “Bekledikleri kadar kaos çıkmayınca rahatsız oldular tabi”, “Nasıl bir rahatsızlık oldu sizde? Hangi millettensiniz? Siz niye rahatsız oldunuz bir açıklama yapsanıza Halk TV”, “Milletin umurunda değilsiniz fikirlerinizi de alın ekranlardan defolup gidin”