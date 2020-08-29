  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muhalefete Abdullah Gül şoku
Gündem

Muhalefete Abdullah Gül şoku

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü Abdullah Gül, muhalefetin tabanına yapılan ankette sonuncu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:50:00 -
Muhalefete Abdullah Gül şoku

AREA Araştırma yaptığı son ankette "Muhalefetin ortak adayı hangi isim olsa oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

Sonuçları kamuoyuyla paylaşılan anket muhalefette deprem etkisi yaptı.

Abdullah Gül dipte kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü Abdullah Gül, ankette son sırada kaldı.

Muhalefet seçmenine yapılan ankette Abdullah Gül, oyların yüzde 22.2'sini aldı.

Söz konusu ankete katılanların yüzde 42.5'inin desteğini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci sırada yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 37.1'lik oranla listede ikinci sırada kendine yer buldu.

AREA araştırmasında; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 35.6 ile üçüncü sırada kaldı.

"Bin günde Memleket Hareketi"ni başlatan Muharrem İnce ise muhalefet seçmeninin yüzde 22.3'ünden destek aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması

Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘yeni müjdeler geliyor’ dedi.
F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir
Gündem

F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir

Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle hukuksuz bir biçimde F-35 savaş uçağı programından çıkartılan Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı