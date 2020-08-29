Muhalefete Abdullah Gül şoku
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü Abdullah Gül, muhalefetin tabanına yapılan ankette sonuncu oldu.
AREA Araştırma yaptığı son ankette "Muhalefetin ortak adayı hangi isim olsa oy verirsiniz?" sorusunu sordu.
Sonuçları kamuoyuyla paylaşılan anket muhalefette deprem etkisi yaptı.
Abdullah Gül dipte kaldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü Abdullah Gül, ankette son sırada kaldı.
Muhalefet seçmenine yapılan ankette Abdullah Gül, oyların yüzde 22.2'sini aldı.
Söz konusu ankete katılanların yüzde 42.5'inin desteğini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci sırada yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 37.1'lik oranla listede ikinci sırada kendine yer buldu.
AREA araştırmasında; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 35.6 ile üçüncü sırada kaldı.
"Bin günde Memleket Hareketi"ni başlatan Muharrem İnce ise muhalefet seçmeninin yüzde 22.3'ünden destek aldı.