Muhalefet topyekün 'sapkınlığa özgürlük' peşinde! Bir vaat de Muharrem İnce'den...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni vadetti.
Yeniakit.com.tr
6'lı masada CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik vaadine, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şimdilik rafa kaldırdık" diyerek cevap vermiş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise verilen vaatlere ilişkin tek kelime etmemişti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma koşulları arasında sunduğu, "6284 sayılı yasa yürürlükten kaldırılsın" talebi hedef alınmaya devam ederken, bir çıkış da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.
İnce, sapkınlığı meşrulaştıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ni vadetti.
Muharrem İnce, "15 Mayıs sabahı ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koymak olacak." dedi.
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