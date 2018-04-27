Muhalefet paramparça

Ö. FARUK ŞAHİN / R. EKREM ŞAHAN / ANKARA

Erken seçim tarihinin açıklanmasının üzerinden 9 gün geçmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ittifak kurma iddiasında olan muhalefet partileri bir arpa boyu yol alamadı. CHP aday çıkarmak bir yana, aday belirleme sürecinde meydana gelen çatlaklar neticesinde parçalanma tehlikesi yaşıyor. İktidar iddiasıyla kurulan Meral Akşener’in İYİ Parti’si ise, Akşener’in koltuk hırsı yüzünden hiçbir parti ile uzlaşma sağlayamıyor.

PKK güdümündeki HDP ise, Kandil’in baskısıyla terörden içeride yatan Selahattin Demirtaş’ı aday göstermekten başka çare bulamıyor. Tüm bu partilerin yanında, Abdullah Gül’ü çatı adayı olarak göstermek isteyen Saadet Partisi, tüm çabasına rağmen hiçbir sonuç elde edemedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran’da yapılacağı açıklanan seçimlere 57 gün kalmasına rağmen muhalefetin aday bulma çabaları bir türlü sonuç vermiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı tek aday iddiası ile görüşmelere başlayan muhalefetin kendi arasında ortak bir karar alamadan vatandaşın oyunu birleştirmeye talip olması ise, gelinen durumdaki çaresizliği gözler önüne serdi.

CHP’DE KILIÇDAROĞLU DIŞINDA ADAY OLMAYAN KALMADI

Her seçim olduğu gibi bu seçimde de aday belirleme sürecinde parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan CHP’de neredeyse Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında aday olmayan kimse kalmadı. Her kafadan bir sesin çıktığı CHP’de 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye gönderilmesi ise sorgulanmaya başlandı. İYİ Parti’yi seçimlere sokup ortak aday çıkarmak için 15 milletvekilini gönderen Kılıçdaroğlu’nun planını, koltuk hırsı nedeni ile hiçbir parti ile uzlaşmayan Akşener bozdu.

HDP, KANDİL’İN EMRİNDEN ÇIKAMIYOR

PKK güdümündeki HDP ise, Kandil’in baskısı yüzünden, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla içeride yatan Selahattin Demirtaş’ı aday göstermekten başka çare bulamıyor. Tüm bu partilerin yanında, Abdullah Gül’ü çatı adayı olarak göstermek isteyen Saadet Partisi, tüm çabasına rağmen hiçbir sonuç elde edemedi.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU İLE 15 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Haftalar önce CHP-İP arasında mekik dokuyan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve Gül’ün ardından dün bir kez daha İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Karamollaoğlu’nun Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşmesi, kısa sürdü. Her iki parti başkanıyla 15’er dakikalık görüşmenin ardından gazetecilerin açıklama yapıp yapmayacağına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu, “Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak” dedi.

MERAL AKŞENER ADAYLIKTA İNATÇI!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde yüz bin imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri almam mümkün değildir” dedi. Her ilden gelen kadın muhtarlarla bir otelde düzenlenen kahvaltıda buluşan Akşener, Abdullah Gül’ün çatı adayı olmasına ilişkin bir demokratik baskı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, adaylığından büyük bir mutluluk duyacağını söyledi.

“CHP’Yİ ŞEKSİZ her türlü GÜCÜMÜZLE DESTEKLEYECEĞİZ”

Akşener, şöyle devam etti: “Ben ‘adayım’ diyorum, seçip seçmemek oraya gönderip göndermemek elbette de sizin kararınız olacak. Ben adayım. Diğer partiler aday çıkaracaklar gibi görünüyor.

Şuradan daha partiyi kurmadan ilan etmiştim, bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP’nin adayı ikinci tura kaldı.

Şeksiz şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz.”