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Gündem Muhalefet ortaya attığı yalanda bile tutarlı değil! Biri 128 diyor, diğeri 130
Gündem

Muhalefet ortaya attığı yalanda bile tutarlı değil! Biri 128 diyor, diğeri 130

Muhaliflerin gözdesi olmak için aslı astarı olmayan çıkışlara imza atan Ali Babacan, "128 milyar dolar nerede?" provokasyonunu ise bir adım öteye taşıdı. Babacan "128 değil 130 milyar dolar" dedi. Bu durum muhalefetin ortaya attığı yalanlarda tutarsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:03:00 -
Muhalefet ortaya attığı yalanda bile tutarlı değil! Biri 128 diyor, diğeri 130

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi seçimlerde yenemeyen muhaliflerin pohpohladığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan yalanlarına tam gaz devam ediyor.

Muhaliflerin gözdesi olma çabası içine giren Babacan "128 milyar dolar nerede?" provokasyonunu ise bir adım öteye taşıdı.

Yalanda bile tutarsızlar!

Babacan, "Bir de 128 milyar dolar konusu var. 128 milyar dolar deniliyor ama biz onu 130 milyar dolar olarak hesap ediyoruz." dedi.

Fakat bu yalanın merkezi CHP ve yandaşları "128 milyar dolar" derken Ali Babacan'ın "130 milyar dolar" ifadesini kullanması muhalefetin ortaya attığı yalanlarda tutarsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhalifler arasındaki "128 milyar dolar nerede?" yalanındaki tutarsızlık sadece bununla sınırlı değil.

Öyle ki biri "Merkez Bankası'nda para kaybolmaz" derken bir diğeri ise "para buhar oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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