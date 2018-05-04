Muhalefet nasıl ortak hareket edecek?

Süleyman Özışık'ın "Böyle bir ihtimal var mı" ismiyle yayınladığı yazısı şu şekilde;

"Cumhur ittifakından sonra, muhalefet bloku da ittifak çalışmalarını tamamladı. CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlere tek çatı altında gitmeye karar verdi.

Sormamız gereken bazı sorular var.

Diyelim ki bu ittifak çoğunluğu ele geçirdi. Ve hatta diyelim ki seçim ikinci tura kaldı ve bu ittifak bir cumhurbaşkanı da çıkardı.

Bu durumda kimin politikaları yürürlüğe sokulacak?

CHP'nin mi?

Mesela, bir süre önce Güneydoğu'yu ateş topuna çeviren PKK'lılara "Hendekçi arkadaşlar" diyen, SİHA'dan rahatsız olan, etkisiz hâle getirilen teröristlere, "Masum köylü" diyen, YPG'nin terör örgütü olmadığını savunan ve hatta cenazelerinde gözyaşı döken CHP'nin politikalarına hangi parti ne diyecek?

"Bu ülkeyi böldürmeyiz, teröristlere göz açtırmayız" diye propaganda yapan İyi Parti bu söylemlere ne diyecek?

Ya da Saadet Partisi ne diyecek?

"İkna odaları" kuranlarla, okunan ezandan rahatsız olup, şehitlik kavramından tiksinenlerle birlikte olup ülkeye yeni bir rota çizebilecek mi 28 Şubat döneminde başörtülüler açılıp saçılsın diyekuranlarla, okunan ezandan rahatsız olup, şehitlik kavramından tiksinenlerle birlikte olup ülkeye yeni bir rota çizebilecek mi Temel Karamollaoğlu

FETÖ konusunda hepsinin çok kolay anlaşacağına eminim. Onun için "FETÖ ile mücadele konusunda birlikte hareket edecekler mi?" diye sormuyorum.

Hemen hepsi ABD'nin çıkarları için ortak hareket edecek mi?

Mesela, Suriye'de Beşar Esad rejimini tanıyacaklar mı? Ya da YPG terör örgütünün El-Bab ve Afrin'e yerleşmesi için anlaşabilirler mi?

Daha önce kendi ideolojilerinden gelen Ahmet Necdet Sezer ile dahi büyük kriz yaşayanlar, 4 partiyi temsil edecek Cumhurbaşkanı ile anlaşabilecekler mi?

CHP bu durumu sorunsuz kabul edebilecek mi? Aralarında herhangi bir kriz çıkmayacağına garanti verebilecekler mi?

Bugüne kadar yanında, yakınında bulunduğu bütün siyasi parti liderlerini satışa getiren Meral Akşener bu durumu hazmedebilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı'nı kaybedeceği için Meclis'e milletvekili olarak giremeyecek duruma gelen Akşener bu durumu kabullenebilecek mi?

Bu dört partinin 5 yıl boyunca gerçek bir iş birliği yaparak ülkeye hizmet edebileceğine gerçekten inanan var mı?

Ben inanmıyorum.

Zaten bu ittifakın yüzde 50 sınırına yaklaşabileceğine de iğnenin ucu kadar ihtimal vermiyorum.

Çünkü, HDP'nin içinde olmayacağı bir ittifakın başarılı olması mümkün değil.

CHP oy patlaması yapıp yüzde 30 alsa dahi, İyi Parti yüzde 10 barajını aşsa dahi, Saadet yüzde 5 alsa dahi başarılı olmaları mümkün değil.

Dikkat edin, her partiye fazladan 5 puan vermeme rağmen yüzde 50 sınırına yaklaşamıyorlar. Normal şartlarda bu partilerin oy oranları yüzde 32'yi bulmaz ama ben yüzde 45 verdim.

Başarılı olmak için değil, yüzde 50 sınırına birazcık yaklaşabilmeleri için yapmaları gereken tek şey, HDP ile gizli flört yapmak.

Başka şansları yok!

Daha doğrusu gizli ittifak yapacaklar! Şahsi kanaatime göre bu ittifakı şöyle yürütecekler.

HDP'lilerin milletvekili seçimlerine bağımsız aday olarak girmesi için plan yapacaklar. Böylece bu partiyi Meclis'e sokmuş olacaklar. Bunu yaparken, baraj sorununu aşan HDP'nin seçmenini, güçlü oldukları yerlerde CHP veya İyi Parti'ye kanalize edecekler.

Selahattin Demirtaş da Cumhurbaşkanı adayı olacağı için oylar iyiden iyiye dağılacak ve Erdoğan ilk turda seçilemeyecek. Yani onların planı böyle ama bu plan da onlara yetmiyor.

Geriye tek çareleri kalıyor.

AK Parti'den yüzde 9-10'luk bir kesimi ikna etmek. Ancak bunu başarırlarsa yüzde 50-51 bandına ulaşabilecekler.

Peki, AK Parti'den yüzde 9-10'luk bir kesimin, bu ittifaka kayma ihtimali var mı? Yani bugüne kadar savunduğu bütün değerleri ayaklar altına alıp, “Ben başka partiye gidiyorum” diyenler olabilir mi?

Ben de bu soruyu, Erdoğan'a ve AK Parti'ye gönül veren seçmene sormak istiyorum:

Gerçekten böyle bir ihtimal var mı?"