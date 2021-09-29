Muhalefet, Nagehan Alçı'yı kafakola aldı

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2023 seçimleri öncesi muhalefet partileri Habertürk yazarı Nagehan Alçı’yı kendi safına çekti. Millet İttifakı’nın sözcülüğüne başlayan Alçı, parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanının tamamen tarafsız ve siyasette söz sahibi olmaması gerektiğini söyleyen Alçı, Cumhurbaşkanının sembolik olmasını istedi.

Alçı’nın yazısı, Ahmet Necdet Sezer dönemindeki rezillikleri hatırlattı. Krizlerden çıkamayan Türkiye’nin politik düzenini geri isteyen Nagehan Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Tam yetkisiz ve tamamen sembolik Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal olarak planlanmalı. Eski parlamentarizmden farklı olarak Cumhurbaşkanı kesinlikle tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı.

Cumhurbaşkanlığı devletin ve milletin birliğini temsil etmeli ve yeniden Çankaya’ya taşınmalı.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı adeta Norveç Kralı gibi sembolik ve siyaset-üstü olmalı. İç politikanın p’si bile Çankaya’ya girmemeli.

Yeni Cumhurbaşkanı’nı yeni parlamento seçmeli.

Devleti Başbakan yönetmeli. Başbakanlık makamı güçlü olmalı. Mevcut Beştepe külliyesinin yapımı zaten Başbakanlık merkez ofisi diye başlamıştı.

Bu modele göre 25 Haziran 2023 seçimi yepyeni bir parlamentoyu belirler ve 301’i bulan hükümeti kurar. Hükümet kurulduktan sonra ancak bambaşka yeni hükümet kurulursa Başbakan düşer.

Bu koşullarda Tayyip Bey de Kemal Bey de Meral Hanım da Başbakan olabilir. Ana muhalefet de kim olursa olsun bugünkünden daha güçlü olur.