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Gündem Muhalefet Le Pen kadar olamadı
Gündem

Muhalefet Le Pen kadar olamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Macron’a yönelik uyarılarının ardından Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, “Bu tehditlere karşı, milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı’nın arkasındayım” ifadeleriyle Macron’a sahip çıktı. Le Pen’in bu tavrı, Türkiye düşmanlarıyla kol kola hareket eden malum muhalefetin millilikten uzak içler acısı halini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:50:00 -
Muhalefet Le Pen kadar olamadı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik yaptığı uyarıların ardından Fransa’nın ulusalcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen Türkiye’deki muhalefet partilerinin yapmadığını yaparak, “Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, kararlılıkla Fransa’nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron’un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor” ifadeleriyle Macron’a sahip çıktı.

Türkiye’deki muhalefet partilerinin Türkiye’nin menfaatlerine olan her olayda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bırakmaları ve hükümeti Avrupa ülkelerine şikâyet etmelerini sosyal medya hesapları üzerinden eleştiren binlerce vatandaş, “Le Pen’in siyasi tutumu, umarım bizim muhalefete örnek olur” ifadeleriyle gündeme taşıdılar. Akit’e konuşan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Bu ülkenin en büyük dezavantajı böyle muhalefet partilerinin olmasıdır. Biz bir olursak güçlü oluruz ancak muhalefet partilerimiz bir olmaktan ziyade bizi ve milletimizi yalnız bırakmayı tercih ediyor” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da “Avrupa ülkelerinin coğrafyamız üzerinde oynamak istediği bütün oyunları bozmuştur. Cumhurbaşkanımıza düşmanlıkları da bu yüzdendir. Türkiye’de inşallah milli bir muhalefet olur ve ülkemizin attığı bu kararlı adımlara destek olur” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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