Muhalefet İçindeki "Besleme Medya" Yılmaz Özdil CHP'yi yine topa tuttu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Yılmaz Özdil, katıldığı bir yayında CHP’nin mevcut siyaset tarzını ve parti tabanının içinde bulunduğu durumu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Özdil, muhalefetin miting odaklı söylemlerinin toplumu gerçek gündemden uzaklaştırdığını savunarak, "Öğrenilmiş çaresizlik" vurgusu yaptı.

CHP’nin düzenlediği mitinglerin beklenen etkiyi yaratmadığını, aksine bir çeşit "uyuşturma" etkisi gördüğünü iddia eden Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Mitinglerle Oyalanıyoruz"

"Mitinglerde bağırıp çağırmalarla toplum gayet güzel oyalanıyor, tabiri caizse uyuşturuluyor. Artık kimse ciddi bir tepki göstermiyor. Partiye yönelik operasyonlar bile sıradanlaştı, normalleşti."

"Öğrenilmiş Çaresizlik Yaşanıyor"

Özdil, siyasi atmosferin geçmişle kıyaslandığında büyük bir değişim geçirdiğini ve halkın artık hukuksuzlukları kanıksadığını belirtti. Silivri davaları gibi bir dönem Türkiye’nin ana gündemi olan konuların bugün unutulduğunu hatırlatan gazeteci, "Başlangıcı hatırlayın, bir de şimdiyi... Durum artık kabullenildi. Toplumda tam bir öğrenilmiş çaresizlik hakim," dedi.

Muhalefet İçindeki "Besleme Medya" İddiası

Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Özdil, CHP yönetimini destekleyen bazı medya gruplarının partiden maddi destek aldığını öne sürdü. Eleştirilerini dile getirdiğinde "Sarayın adamı" gibi ağır ithamlarla karşılaştığını söyleyen Özdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları anlattığımızda bize hakarete varan ifadeler kullanıyorlar. Bunu söyleyenler, CHP’den para alan, belirli sözleşmelerle beslenen bir medya yapısı. Fatih Altaylı da geçtiğimiz günlerde benzer durumlara dikkat çekmişti. Gerçekleri konuştuğunuzda bu yapı tarafından hedef alınıyorsunuz."

Yılmaz Özdil’in bu açıklamaları, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, CHP yönetiminin bu eleştirilere nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

