Muhalefet cephesinde yeni gelişme! İzmir'de çark mı edecekler?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde muhalefetin aldığı ağır mağlubiyetin sonrasında CHP ve İYİ Parti büyük bir kavgaya tutuştu. Yerel seçimler yaklaştıkça muhalefette kalmaya çalışan iki partiden karşılıklı restleşmeler geliyor.

Son olarak 81 ilde aday çıkaracağını ilan eden İYİ Parti, CHP yönetimindeki İzmir'de eski ittifak ortağına rakip oldu. İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale, yaptığı çıkışlarla CHP'li belediyeyi oldukça sert sözlerle eleştirdi.

Özlale eleştirmişti

Özlale, yaptığı açıklamasında, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tv100'de hakkındaki iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Soyer İYİ Parti'ye tepki gösterdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı toplantıda "İzmir kokuyor" sözleriyle ilgili Tunç Soyer "İzmir kokmuyor onu net söyleyebilirim hem de bütün bir yaz boyunca hiç kokmadığın söyleyebilirim. Geçmiş yıllarda ciddi bir problemdi bu ama çok önemli adımlar attık, çok stratejik kararlar aldık ve çok zor adımlar attık. Çok şükür doğru yolda gidiyoruz çok kısa bir süre sonra İzmir tekrar yüzülebilir hale gelecek. Meral Hanım’ın yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum." dedi.

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Gürel'in "İzmir’deki aday çıkarma meselesi İstanbul ve Ankara’ya yönelik bir hamle dediniz ne demek istediniz?" sözlerine Soyer "Aslında böyle bir ihtimal olabileceğini söylemiştim. Bildiğim bir şey yok böyledir demek çokta doğru olmaz. Çünkü İzmir’de aday çıkartmak üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık bir zemin olabilir diye düşünmüştüm." yanıtını verdi.

Hacır'ın "Bir sonraki adım ne Sayın Başkan?" sorusuna ise Soyer "Dediğim gibi bir müzakere masası kurulacaksa siyasi partiler arasında ‘Biz İzmir’den geri çekilelim ama Ankara’da İstanbul’da sizi destekleyelim’ gibi şeyler olabilir. Bunlar sadece öngörü." sözlerini sarf etti.

Gürel'in "Ümit Bey’in adaylığının geri çekilme ihtimalini görüyor musunuz Sayın Başkan?" sorusuna Soyer "Böyle bir ihtimalde olabilir çünkü 6 ay Türk siyasetinde çok uzun bir süre bu süre içinde ittifak girişimlerinde bulunulabilir belki başka türlü iş birlikleri müzakere edilebilir. Bunları bilmek şimdiden mümkün değil, ben sadece durumu anlamaya çalıştığım için fikir yürütüyorum. Ama bana çok organik bir durum gibi gelmedi, 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan." sözleriyle yanıt verdi.

"Genel merkez değerlendirir"

Uğur'un "Daha önceden kendi adaylığınızı açıkladınız bu durum biraz garipsendi neden böyle bir yola başvurdunuz?" sorusunu Soyer "Ben adayım demedim ben aday olmak istiyorum dedim, yeniden bir dönem daha görev yapmak istiyorum dedim. Şunu da ekledim bu karar benim vereceğim bir karar değil, benim irademle sonuçlanacak bir karar değil bunu Genel Başkan, Genel Merkez değerlendirir uygun görürlerse bunu ifade ederler." diyerek yanıtladı.

"Yerel seçimlerin kendine özgü dinamiği var"

Çelik'in "CHP İzmir’de kimle aday olursa olsun kazanır geleneğiyle ilgili bir risk görüyor musunuz?" sorusuna ise Soyer, "Görmüyorum çok açık yüreklilikle söylemek isterim. İzmirliler, Türkiye’nin diğer şehirlerindeki seçmenlerden biraz farklıdır, ince eler sık dokurlar, çok daha eleştireldirler zannedildiği gibi çantada keklik oy potansiyeli değildir. ‘Kim olursa olsun ona verelim’ diye asla bakmazlar. Üstelik yerel seçimlerin kendine özgü dinamiği vardır ve tabanın ittifakını gerektirir. Tekrar aday gösterilirsem mümkün olan en geniş ittifakı sağlamak için çalışacağım, zaten ittifak tabanda kurulur ve o ittifakların ana motivasyonu da adayın kimliğidir." şeklinde cevapladı.