Muhalefet cephesinde kriz sürüyor: İnce ve Özdağ birbirine girdi

Muhalefet cephesinin farklı katmanlarında yaşanan siyasi çekişmeler ve tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde büyük muhalefet partilerinden ayrılarak kendi yollarını çizen isimler arasındaki sürtüşmeler, kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Bu iç tartışmaların son adresi, 2023 genel seçimleri öncesinde ittifak görüşmeleri yapan ancak aylar süren temasların ardından yollarını ayıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi sürecinin ardından tartışmaların odağında kalan Muharrem İnce oldu.

Özdağ'dan imalı güven çıkışı

Siyaset kulislerini hareketlendiren son polemik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla başladı. Eski ittifak ortağına yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, kendisine yöneltilen "Neden Muharrem Bey ile birlik olmuyorsunuz?" şeklindeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İnce'yi kendine güvenmemekle suçlayan Özdağ, "Muharrem Bey senin Muharrem Bey’e güvendiğin kadar kendine güvenirse konuşuruz, tamam?" ifadelerini kullandı.

İnce'den sert cevap: ciddiye almaya gerek yok

Özdağ'ın güven eksikliğine vurgu yapan bu sözlerine, Muharrem İnce cephesinden oldukça net bir karşılık geldi. Zafer Partisi liderinin sözlerini siyasi etiğe aykırı bulan İnce, eski ittifak ortağını sert bir dille eleştirdi. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Özdağ'ın tutumunu hedef alan İnce, "Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok." diyerek aradaki köprülerin tamamen atıldığını gösterdi.

Yaşanan bu karşılıklı atışma, muhalefet bloğundaki aktörler arasında süregelen derin görüş ayrılıklarını ve güven bunalımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Seyfi

Ottoman kardeş, Allah zaten DEM ve PKK şerrini vermiş verdiğine. Bak nasıl uğraşıyorlar nasıl kıvıracağız diye.

Ottoman

ALLAH ŞERLERİNİ BAŞLARINA MİSLİYLE VERSİN DİYE DUA EDİYOR DÜŞÜNÜYORUM..
