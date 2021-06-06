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Siyaset Muhalefet, AK Parti'nin ezici sandık zaferinden sonra sessizliğe gömüldü!
Siyaset

Muhalefet, AK Parti'nin ezici sandık zaferinden sonra sessizliğe gömüldü!

AK Parti'nin Güney beldesindeki belediye başkanlığı zaferi sosyal medyada da gündem oldu. Hezimete uğrayan muhalefet ise seçim sonuçlarından sonra sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 23:48:00 - 2021-06-07 10:55:51
Muhalefet, AK Parti'nin ezici sandık zaferinden sonra sessizliğe gömüldü!

 Yeniakit.comtr 

AK Parti'nin Güney beldesindeki ezici zaferinden sonra muhalefet sessizliğe gömüldü. Sosyal medya kullanıcıları ise 'Birileri erken seçm mi demişti?' ifadeleri ile AK Parti'nin zaferini kutladı.

'Halkımız ne yapacağını herkesten daha iyi biliyor'

Güney Belde Belediye Başkanlığı'nı yüzde 63 oranında oy alan AK Partili Erol Karabacak kazandı. AK Parti'nin zaferine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Halkımız ne yapacağını herkesten daha iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir mafya liderine bel bağlayanların hezimeti!

Firari Sedat Peker'in videolarına atıfta bulunan AK Partililer, bir mafya liderine bel bağlayarak erken seçim naraları atan muhalefetin uğradığı hezimete dikkat çekti.

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Yorumlar

murat yılgınç

muhalefetin tamamı bir BBP etmiyor kaldıki AKP OYU TEK BAŞINA KAFİ AMA BBP de iktidarın ortağı muhalefete geçmiş olsun......
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burhan islam

her muhtarlığa mutlaka heykel yapalım lütfen amma yoksa kazamayız
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