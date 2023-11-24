Muhafazakarları böyle kandırmaya çalışacaklar! Özgür Özel yeni taktiğini açıkladı

CHP'nin yeni genel müdürü Özgür Özel bir önceki genel müdürü aratmıyor. Mütedeyyin kesimi kandırılacak oyu kapılacak projelendirilecek bir gurup olarak gören CHP siyaset doktrini, yeni genel müdür ile de aynı kafayla devam ediyor. Özel muhafazakar kesimi nasıl kandıracaklarının formülünü açıkladı.

CHP'nin yeni genel müdürü Özgür Özel bir önceki genel müdürü aratmıyor. Mütedeyyin kesimi kandırılacaki oyu kapılacaki projelendirilecek bir gurup olarak gören CHP siyaset doktorini, yeni genel müdür ile de aynı kafayla devam ediyor. Özel muhafazakar kesimi nasıl kandıracaklarının formülünü açıkladı. Bay Özgür 'Sol politikalarla sağa açılacağız. Adına illa sol demek durumunda değiliz.' diyerek takiyenin dibini sıyırdı.

Bay Özgür İzmir'in mason ve LGBT destekçisi belediye başkanı olan Tunç Soyer için de 'Tunç Soyer'in açıklamalarının çok net olarak arkasında durmuştum. Arkasında durmaya devam edeceğiz. ' ifadelerine yer verdi.