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Siyaset Muhafazakar tabana Babacan'dan hakaret!
Siyaset

Muhafazakar tabana Babacan'dan hakaret!

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhafazakar AK Partili tabana "eğitimsiz" diyerek hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 02:40:00 -

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'e konuştu. AK Parti'nin muhafazakar tabanına hakaret eden Babacan, muhafazakarları eğitimsizlikle itham etti.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, ekonomiye yönelik dış saldırıları, "Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz." ifadeleri ile değerlendirmişti.

Muhafazakar tabana hakaret etti!

Cüneyt Özdemir, AK Partili Samancı'nın sözlerini, alaycı bir üslupla, Ali Babacan'a sordu. Babacan, "Bunu AK Parti'nin seçmenleri de dile getiriyor." dedi.

Ali Babacan daha sonra, muhafazakarlarla , eğitim seviyesi düşük kişileri aynı kefeye koyarak, AK Pati tabanındaki muhafazakar kesime hakaret etti:

"Bunlar; muhafazakar olan, eğitim seviyesi biraz düşük olan, kırsalda yaşayan segmentler var. O segmentlere bu sözleri sürekli pompalıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın hiçbir günahı yok."

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