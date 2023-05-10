Muhabirin sorusuna vatandaştan bomba cevap: CHP tuvalet kağıtlarını bile değiştiremez

Türkiye'nin kaderini belirleyecek tarihi seçimlere artık sayılı günler kaldı. Bir sokak röportajında vatandaşlara mikrofon uzatılarak "Cumhurbaşkanı tercihiniz kim?" diye soruldu.

Bir vatandaşın "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını vermesi üzerine muhabir bu kez "Neden Erdoğan?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine vatandaş şu bomba cevabı verdi:

"Nedeni mi var şehir hastanesi oradan görünüyor. 5 yıldızlı otel gibi. CHP gelse o şehir hastanesinin tuvalet kağıtlarını bile değiştiremez."

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