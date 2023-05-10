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Siyaset Muhabirin sorusuna vatandaştan bomba cevap: CHP tuvalet kağıtlarını bile değiştiremez
Siyaset

Muhabirin sorusuna vatandaştan bomba cevap: CHP tuvalet kağıtlarını bile değiştiremez

Yeniakit Publisher
2023-05-10 23:38:00 - 2023-05-10 23:39:38

Cumhurbaşkanı tercihinin sorulduğu bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin kaderini belirleyecek tarihi seçimlere artık sayılı günler kaldı. Bir sokak röportajında vatandaşlara mikrofon uzatılarak "Cumhurbaşkanı tercihiniz kim?" diye soruldu.

Bir vatandaşın "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını vermesi üzerine muhabir bu kez "Neden Erdoğan?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine vatandaş şu bomba cevabı verdi:

"Nedeni mi var şehir hastanesi oradan görünüyor. 5 yıldızlı otel gibi. CHP gelse o şehir hastanesinin tuvalet kağıtlarını bile değiştiremez."
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